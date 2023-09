Lilly Téllez reacciona a propuesta de Morena para que expresidentes sean senadores: “Nada de intocables” (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. Alejandro Rojas Díaz-Durán, senador por Morena, presentó una iniciativa para que los expresidente de México que concluyan su mandato puedan ser senadores por un periodo de seis años, sin necesidad de ser electos en las urnas, sin gozar de la dieta correspondiente, pero sí del fuero constitucional.

La iniciativa de reforma al artículo 56 de la Constitución plantea: “Integrarán la Cámara de Senadores los expresidentes de la República que hubiesen sido electos democráticamente o se hayan desempeñado como sustitutos, por un periodo improrrogable de seis años inmediatos a la terminación de su encargo”.

Es decir, la reforma no se aplicaría, en caso de aprobarse por mayoría calificada en la actual Legislatura, a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox, sino únicamente al actual mandatario.

Lilly Téllez reacciona a propuesta de Morena

Tras esta propuesta de Morena, la senadora Lilly Téllez rechazó “expresidentes intocables”.

“No, no, no. Nada de expresidentes intocables. Al contrario, no deben tener fuero, deben ser sujetos a rendir cuentas ante la justicia”, dijo la legisladora de Acción Nacional.

“Esta iniciativa es para perpetuar la impunidad”, agregó.

No, no, no.

Nada de expresidentes intocables. Al contrario, no deben tener fuero, deben ser sujetos a rendir cuentas ante la justicia. Esta iniciativa es para perpetuar la impunidad 👇 pic.twitter.com/yrgrOVL19f — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 19, 2023

El Universal

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir