Líderes de la coalición “Va por Oaxaca” condenan y exigen esclarecer asesinato de lvonne Gallegos precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de marzo. Los líderes de la coalición “Va por Oaxaca” condenaron enérgicamente el asesinato de su precandidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Ivonne Gallegos Carreño, ocurrida esta mañana, en la carretera federal 175 a la altura de la desviación a Santo Tomás Jalietza en los Valles Centrales de Oaxaca.

Los presidentes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, exigieron a los gobiernos una exhaustiva investigación que dé con los responsables materiales e intelectuales de la ejecución de Gallegos Carreño, ex diputada local panista en la LXI Legislatura local de Oaxaca.

En conferencia de prensa conjunta, la dirigente estatal del PAN en Oaxaca, Natividad Díaz Jiménez, condenó los hechos, quién dijo que “Es repudiable e inadmisible la violencia y en especial contra las mujeres sigue siendo un azote que llena nuestros hogares de luto y no podemos permitir que esto quede impune y siga creciendo, Ivonne no solo representaba la esperanza de muchas ciudadanas y ciudadanos de Ocotlán, ex diputada y servidora pública que ahora es lamentablemente otro rostro más víctima de la violencia contra la mujer”, mencionó.

“Exigimos al Fiscal General, Arturo Peimbert Calvo, esclarezca los hechos y encuentre a los culpables de este asesinato, Acción Nacional siempre ha buscado elecciones limpias y justas en las que la voluntad de los ciudadanos sea el verdadero motivo del triunfo o de la derrota, sin violencia”, expresó la líder.

La presidenta exigió a las autoridades justicia y sobre todo seguridad para todos los candidatos de esta coalición “Va por México”, se trata, dijo, de hacer una política limpia, donde gane el mejor perfil, el mejor candidato.

Con este hecho, señaló, empiezan a despertar el miedo hacia los candidatos de la coalición “Va por Oaxaca”.

Por su parte, el presidente del PRD, Raymundo Carmona, pidió no sólo al gobierno de la entidad, sino al estado mexicano, se esclarezca este crimen, “no sólo se esclarezca en el caso de los autores materiales sino a los autores intelectuales, porque el material puede ser cualquiera, pero lo importante debe ser esclarecer quién fue el intelectual”.

Carmona Laredo, exigió llegar hasta las últimas consecuencias, “que no quede sólo en la denuncia y la exigencia de partidos sino es una exigencia social, no es una cuestión política, es una cuestión social, que debe remitirse a poder esclarecer este tipo de circunstancias que no debe pasar en ningún candidato de ningún partido”.

“Este mensaje de inhibir la participación de nuestros candidatos lo recibe también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que está en nuestro estado, me parece de mal augurio para nosotros pero también para el estado de derecho que representa el Presidente”, expresó.

De su lado, el líder del PRI, Eduardo Rojas Zavaleta, hizo un llamado a la civilidad, al respeto, a los derechos y a la vida humana por el cobarde asesinato de Ivonne Gallegos Carreño, precandidata de PAN y de la coalición “Va por Oaxaca”, “hechos como estos no se pueden quedar impunes, por ello exigimos se esclarezca, y puedan ser procesados y condenados los autores materiales e intelectuales”.

De igual manera, llamó y convocó a los partidos políticos y a la sociedad civil para comportarnos en esta campaña electoral con civismo y con respeto y sobre todo con mucha unidad en torno a lo más importante para los seres humanos que es la vida.

Rojas Zavaleta pidió firmar un convenio de civilidad, no agresión, un convenio donde se garantice las propuestas, dejar de lado la violencia que no lleva a nada, instalar una Mesa de Seguridad con el Gobierno Estatal y Federal para realizar trabajos que garanticen paz y seguridad en el proceso electoral 2010-2021 para construir un mejor mañana.