Licencias de Monreal, Velasco y Fernández Noroña, se aprobarán el próximo martes (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de junio. Será en la sesión del próximo martes cuando la Comisión Permanente, apruebe las licencias de los senadores Ricardo Monreal y Manuel Velasco, así como del diputado Gerardo Fernández Noroña, para que puedan competir en el proceso interno de selección del candidato presidencial de Morena.

Ricardo Monreal, dijo que será la próxima semana cuando solicite licencia al cargo y renuncie a la Junta de Coordinación Política del Senado, cargo que ocupa por ser el coordinador del Grupo Parlamentario mayoritario.

En conferencia de prensa, el líder de los senadores morenistas informó que también el coordinador de los senadores del Partido Verde Ecologista (PVEM), Manuel Velasco, se separará del cargo, como se lo hizo saber esta mañana.

“Algo me comentó hoy, hablé con él (con Manuel Velasco) yo creo que todos lo van a hacer, eso lo platicamos el lunes, por eso no hay sorpresas para mí y por eso están actuando con congruencia, la propia Jefa de Gobierno, el secretario de Gobernación asintieron que era correcta la presentación de la licencia o renuncio para que todos no tuviesen un cargo público o manejo de recursos que pudieran intervenir en la contienda”, declaró Monreal Ávila.

De acuerdo con el reglamento del Senado la licencia al cargo puede pedirse “por enfermedad, estado de gravidez o de post-parto o para desempeñar empleo, cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración, o para postularse a otro cargo de elección popular”.

Mientras que el reglamento de la Cámara de Diputados sí establece que la licencia se puede dar para buscar un cargo en su partido político.

