Libre y en casa: Manuel Guerrero vuelve a México (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de agosto. Luego de 6 meses privado de su libertad en Catar, sin haber cometido ningún delito, Manuel Guerrero Aviña, ciudadano méxico-británico detenido y encarcelado por su preferencia sexual, volvió a México absuelto.

En un hecho que su hermano, Enrique Guerrero consideró como una utopía, Manuel pudo por fin pisar suelo mexicano y reunirse con sus más cercanos.

Durante una breve pero emotiva conferencia de prensa, Manuel dio lectura a una carta donde narró escuetamente su experiencia, pero ahondó en agradecimientos para quienes desde diversas trincheras lo acompañaron.

Junto a él estuvieron Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional en México; Enrique Guerrero Aviña, hermano de Manuel y representante de Centro Xuma y Paola Ramos Moreno también representante de Centro Xuma.

En su discurso, Guerrero destacó el apoyo que recibió de las autoridades consulares, principalmente de las mexicanas, de quienes aseguró que, pese a que al principio la ayuda fue lenta, al pasar de los meses fue la Embajada de México en Catar quienes más se preocuparon por su proceso y salud y lo acompañaron hasta su liberación.

Otro de los agradecimientos destacados fue para la organización Amnistía Internacional México, quienes, de acuerdo con declaraciones de Manuel, cubrieron los gastos de su defensa legal.

También incluyó en su mensaje un agradecimiento para la comunidad LGBTTIQ+ y la prensa por ser piezas clave para que su liberación fuera posible.

Guerrero Aviña comentó a Diario 24 Horas su mensaje para la comunidad LGBTTIQ+ por quienes se sintió cobijado durante tu proceso.

“El darte cuenta que no estás solo y de que podemos lograrlo juntos creo que es el mensaje que quisiera compartir. Si alguien en alguna otra situación se siente solo que sepan que hay una comunidad que están dispuestos a luchar. A pesar de la distancia la comunidad no se detuvo y me sentí acompañado en todo momento”.