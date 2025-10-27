Liberan maestros de la Sección XXII cruceros de la capital (16:40 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Tras bloquear po r espacio de 5 horas los maestros de la Sección XXII del nivel de Secundarias Técnicas se retiran de los cruceros de fonapas, calzada Niños Héroes y Nezahualcóyotl, así como del ADO y Amapolas.

Los maestros inconformes exigen a los Gobiernos estatal y federal el pago de adeudos a más de mil 300 trabajadores de la educación que no les han pagado desde hace más de diez años.

Señalaron que de no tener una respuesta favorable a sus demandas continuarán con sus acciones de protesta en los días subsecuentes.

