Liberan maestros de la Sección XXII cruceros de la capital (16:40 h)

2025/10/27  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Tras bloquear por espacio de 5 horas los maestros de la Sección XXII del nivel de Secundarias Técnicas se retiran de los cruceros de fonapas, calzada Niños Héroes y Nezahualcóyotl, así como del ADO y Amapolas.

Los maestros inconformes exigen a los Gobiernos estatal y federal el pago de adeudos a más de mil 300 trabajadores de la educación que no les han pagado desde hace más de diez años.

Señalaron que de no tener una respuesta favorable a sus demandas continuarán con sus acciones de protesta en los días subsecuentes.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Trump se somete a resonancia magnética y menciona “le encantaría” un tercer mandato (16:30 h)

 Estados Unidos, 27 de octubre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que se había sometido a una resonancia...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: