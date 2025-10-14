Liberan maestros cruceros de la capital (23:00 h)

2025/10/13  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Maestros del Nivel de Educación de Pueblos Originarios de Oaxaca retiraron los bloqueos de los cruceros que mantuvieron por más de 10 horas para exigir el reconocimiento de la Dirección General.

Los maestros inconformes exigen además la liberación de al menos 150 plazas que es el déficit que tienen para cubrir las necesidades en las escuelas de la entidad.

Impidieron la circulación en la calzada Niños Héroes con Venus, con Netzahualcóyotl, cruceros de Fonapas, el estadio del Beisbol Eduardo Vasconcelos, del ADO y Manuel Ruiz, las cuáles retiraron alrededor de las 22:30 horas.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Reconoce Congreso a El Rastrojo, Copala como agencia de policía y al Cerrito, Ixhuatán como agencia municipal (19:30 h)

 San Raymundo Jalpan, Oax., 13 de octubre. La LXVI Legislatura del Congreso del Estado aprobó cinco dictámenes presentados...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: