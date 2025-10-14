Liberan maestros cruceros de la capital (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de octubre. Maestros del Nivel de Educación de Pueblos Originarios de Oaxaca retiraron los bloqueos de los cruceros que mantuvieron por más de 10 horas para exigir el reconocimiento de la Dirección General.

Los maestros inconformes exigen además la liberación de al menos 150 plazas que es el déficit que tienen para cubrir las necesidades en las escuelas de la entidad.

Impidieron la circulación en la calzada Niños Héroes con Venus, con Netzahualcóyotl, cruceros de Fonapas, el estadio del Beisbol Eduardo Vasconcelos, del ADO y Manuel Ruiz, las cuáles retiraron alrededor de las 22:30 horas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir