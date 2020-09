Liberan cuentas congeladas de Marin y Nacif; Lydia Cacho revienta contra jueces (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de septiembre. La periodista Lydia Cacho Ribeiro aseguró que dos jueces federales permitieron descongelas las cuentas del ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres y el empresario conocido como “El Rey de la Mezclilla”, Kamel Nacif a pesar de que ambos permanecen prófugos por el delito de tortura en su contra.

A través de su cuenta de Twitter, la periodista informó que los jueces federales permitieron que ambos personajes puedan utilizar los fondos que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló en marzo pasado a ambos personajes.

Este día Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que la jurisprudencia utilizada fue originada a raíz del caso del ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora.

Santiago Nieto indicó que recientemente se le desbloquearon 800 millones de pesos en temas vinculados no sólo con corrupción política, sino también con trata de personas y que había bloqueado en marzo pasado.

“El criterio de uno de los jueces de distrito, que nos preocupa mucho, es señalar que si la petición internacional no viene con la solicitud expresa del bloqueo de cuentas, el bloqueo de cuentas no debe realizarse, y por tanto, a pesar de existir solicitud internacional, como es el caso, de Kamel Nacif, en virtud de que la redacción dice ‘valore la posibilidad de bloquear cuentas’, no conceden la suspensión y, por tanto, en términos fácticos, lo que están resolviendo en la materia del fondo del asunto; es decir, permitir la liberación de las cuentas, y con ello, la posibilidad de que muevan el recurso a otras latitudes u otros países del mundo”, dijo Santiago Nieto al respecto al diario Milenio.