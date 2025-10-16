Lex Ashton “N”, presunto homicida de estudiante del CCH quedó vinculado a proceso por homicidio (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. Lex Ashton “N”, presunto homicida de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, quedó vinculado a proceso por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Así lo confirmó su abogado, David Retes, al término de la audiencia, al detallar que su cliente permanecerá al interior del Reclusorio Oriente.

En declaración a medios, el representante legal de Lex Ashton afirmó que el joven actuó bajo un brote psicótico al momento de cometer la agresión. “Es respetable la decisión del juez, pero no la compartimos”, mencionó.

Abogado de Lex Ashton asegura que presunto agresor está en riesgo

Asimismo, el abogado Lex Ashton afirmó que su cliente se encuentra triste y decaído además de que, consideró, está en riesgo.

“Está en un lugar donde no tienen el tratamiento adecuado, no hay psicólogos y psiquiatras para que puedan establecer una estabilidad, por supuesto que está en riesgo su vida y están en riesgo las personas con las que está”, aseguró.

Lex Ashton N, de 19 años, es acusado de los delitos de homicidio calificado y homicidio en tentativa, tras presuntamente atacar con una guadaña a otro alumno y lesionar a un trabajador al interior del CCH Sur de la UNAM, el pasado 22 de septiembre.

