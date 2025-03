Levantan paro en la Facultad de Enfermería en Huajuapan, tras establecer acuerdos (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 6 de marzo. Después de cinco días de la toma de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), ubicada en Santa María Xochixtlapilco, Huajuapan de León, estudiantes y algunos profesores decidieron liberar las instalaciones, tras llegar acuerdos con el director, con la intervención de la Rectoría.

El director de la facultad, Jaime Velásquez Mamani, compartió que entre los acuerdos que fueron plasmados en una minuta, fue el cumplimento de la asignación de cargas horarias para los profesores, y el pago del 50 por ciento de las prácticas por parte de la institución.

Indicó que los alumnos y profesores solicitaron un informe de las actividades que se realizarán, siendo el 8 de marzo cuando se cumpla, en las instalaciones de la Facultad de Enfermería de Huajuapan de León.

“Este cargo es de elección popular de la facultad por lo que es irrenunciable, se tenían que cumplir el Ley Orgánica, no es por una indicación o cualquier motivo que no tenga fundamento, se tenga que destituir el cargo del director. No se cumplió, continuamos laborando para esta Facultad, sacando más recurso humano en Enfermería”, refirió.

Recordó que después de dos reuniones en Huajuapan y capital del estado, alrededor de las 8 de la noche del martes, fue liberada la Facultad de Enfermería.

Velásquez Mamani comunicó que a partir de hoy se retomaron las clases, además de que tendrán un supervisor enviado por la Rectoría de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien informará de lo que ocurre en la facultad.

“Que va estar evaluando las acciones de la administración; de los docentes, que no falten, estén en su horario; también de los alumnos, que vengan bien presentables. Eso para mí está bien, porque ya va haber un ojo que va estar informando, sí nosotros cometemos una falta. Para que esos detalles que se mencionaron, se supervisen, para ver quien falte, quien no hace su trabajo, va ser un observador visual”, abundó.

Sostuvo que el trabajo que realiza como director se está viendo, porque se logró el cambió del Plan de Estudios porque se tenía que actualizar, de acuerdo a los institutos de Evaluación de Educación Superior, además de que seguirán trabajando para que la Federación Mexicana de escuelas y facultades, les dé una evaluación, para ser una universidad que cuenta con lo necesario para poder sacar elementos capacitados.

