Leona mata a un joven en un zoológico de Brasil (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. Un adolescente fue atacado mortalmente por una leona en un zoológico de Brasil ante los ojos de los visitantes, después de escalar un muro de seis metros, superar las vallas de seguridad y descender de un árbol para ingresar al recinto, informaron las autoridades.

La tragedia ocurrió el domingo en la ciudad costera de Joao Pessoa, en el este de Brasil.

La alcaldía indicó que el joven -identificado en los medios como Gerson de Melo Machado, de 19 años- “invadió deliberadamente el recinto de la leona” en el Parque Zoobotánico Arruda Camara.

“De manera rápida y sorprendente, él escaló un muro de más de seis metros de altura, superó las rejas de seguridad, accedió a uno de los árboles y entró al recinto”, señaló en un comunicado.

Videos virales del ataque muestran a la leona acostada junto al vidrio que la separa de los visitantes, cuando detecta al joven, va hacia el árbol, lo toma con sus dientes por una pierna y lo tira al suelo.

Luego se ven arbustos sacudiéndose y, por un instante, de nuevo la cabeza del chico antes de desaparecer de la vista.

“¡Lo agarró, lo agarró!”, “¡Dios mío!”, se escucha exclamar a un visitante.

La alcaldía indicó que Machado “murió por las heridas causadas por el animal”.

El zoológico dijo en Instagram que el incidente fue “extremadamente triste” y que permanecería cerrado mientras continúan las investigaciones.

El veterinario del parque, Thiago Nery, defendió los estándares de seguridad del recinto y dijo que se trató de un incidente “completamente imprevisible”.

El parque señaló que la eutanasia nunca se consideró para la leona, que “no muestra comportamiento agresivo fuera del contexto del incidente”.

Más detalles del ataque de la Leona en un zoológico de Brasil

El comunicado del gobierno dijo que las investigaciones preliminares indican que podría tratarse de un “intento de suicidio“.

La consejera de protección infantil Veronica Oliveira dijo en un video en Instagram que había acompañado a Machado durante ocho años, en los que “pasó por toda la atención institucional de esta ciudad”.

La funcionaria sostuvo que la madre y los abuelos del joven sufrían de esquizofrenia, y lamentó que los psiquiatras estatales lo trataran como “un problema de comportamiento”.

“Debería haber estado en tratamiento”, afirmó.

En otras entrevistas, Oliveira dijo que Machado soñaba con ser domador de leones.

“La sociedad, sin conocer tu historia, prefirió arrojarte a la jaula de los leones”, lamentó.