Legislativo tendrá control sobre Fuerzas Armadas (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de octubre. Tras incorporar propuestas de la oposición, el Senado aprobó con 86 votos a favor y 40 en contra, ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas haciendo tareas de seguridad pública hasta 2028 y por primera ocasión, el Legislativo tendrá un control sobre las Fuerzas Armadas.

“Es un hecho histórico, el Congreso tendrá un control parlamentario sobre las Fuerzas Armadas, dotamos a las Fuerzas Armadas de una base constitucional, pero también establecemos mecanismos de control parlamentario que no existían y eso para mí genera equilibrio de poderes, contrapesos y mecanismos de rendición de poderes”, declaró el líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Por la mañana, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo una reunión con las bancadas oficialistas en el Senado, desde ese momento dio el visto bueno a los cambios que incorporó Morena a través de un agregado al dictamen aprobado en comisiones un día antes.

Durante la discusión del dictamen, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julén Rementería, evidenció el quiebre de la Alianza Va por México (PRI, PAN y PRD) luego de que la bancada del PRD y la mayoría del PRI decidieran dar su voto a favor de las reformas.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, quien anunció su voto en contra de la reforma, reconoció ser minoría incluso en su propia bancada y dijo que seguir sus convicciones le han supuesto “momentánea soledad respecto de quienes me sentía más cercanos, el saber que la consistencia y la congruencia me hacen una mejor política, más confiable y más digna de representar a los mexicanos, me ha dado fortaleza”.

En contraparte, su compañera de bancada, Sylvana Beltrones, habló a favor del dictamen y reconoció que la oposición logró incorporar importantes reformas a la propuesta original impulsada por su partido en la Cámara de Diputados, entre ellas, que el Fondo de recursos para fortalecer a las policías locales será aplicable a partir de 2023 y no de 2024 como se había aprobado previamente.

No obstante, las bancadas del PAN, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural argumentaron su voto en contra al considerar que se está “militarizando” al país y que este dictamen tiene su origen en un acuerdo de impunidad entre el Gobierno federal y el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

Sin embargo, para Monreal la propuesta de Alejandro Moreno ya no existe. “Nosotros respetamos a Alito, pero no tiene que ver porque es otra iniciativa distinta, ya no deben de pelear con fantasmas los adversarios”, aseguró.

De esa manera, se integrará una comisión bicameral que podrá convocar a comparecer de manera obligatoria, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina.

DIPUTADOS ESPERAN DICTAMEN

Ante el retorno a la Cámara de Diputados de la minuta, Morena, el PRI y el PAN expresaron distintas posiciones.

El diputado Santiago Creel (PAN) aseveró que su partido votará en contra de cualquier minuta que se apruebe en el Senado y que comprometa la plataforma de la alianza Va por México.

Por otra parte, el morenista Ignacio Mier, sostuvo que se allanarán a la minuta y “que coinciden en todo aquello que abone para garantizar la permanencia y profesionalice a la Guardia Nacional”. El coordinador del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que revisarán los cambios.

Lilly Téllez se va contra Morena; los acusa de “hienas”

Al acusar a los morenistas de ser unas “hienas a la espera de las sobras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca”, la senadora del PAN, Lilly Téllez, encendió el debate en el Senado sobre la reforma al artículo quinto transitorio que permite realizar a las Fuerzas Armadas mantener las tareas de seguridad pública hasta 2028.

En ese momento, fue increpada por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, quien desde su escaño trataba de explicar la razón del dictamen.

“No le acepto nada al líder sindical, siéntese, sentadito y calladito. Ustedes van a ser responsables y no se van …. ¡qué se siente y qué se calle, que es mi turno, líder sindical, bastante se ha beneficiado de los trabajadores de México, sentado y callado Napoleón!”, ordenó Lilly Téllez.

-“Yo no soy hiena, a mí nadie me puede venir a decir aquí que soy perra, de ninguna de las bancadas. Nadie, absolutamente nadie tiene la calidad moral de decirme eso”, respondió la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdez.

Pero fue la también morenista, Rocío Abreu, quien rebasó los límites y acusó a Lilly Téllez de roba maridos. “No acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral, aquí viene hablar de moralidad, cuando todos sabemos que es una mujer de ligerezas”, acusó.

Mientras la senadora Lucía Trasviña, se paró frente a Lilly Téllez, quien se encontraba en tribuna y con ademanes la increpó, “¡yo no soy hiena, respétame por tu abuela, soy mujer como tú”, mientras la panista sólo la miraba sin moverse, por lo que la también morenista, Citlalli Hernández, tuvo que bajar de su escaño y pedir a Trasviña que regresara a su lugar.

Ruiz Massieu reconoce división en el PRI

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, reconoció la división que el dictamen sobre las Fuerzas Armadas ocasionó al interior de su bancada.

“Mi padre fue asesinado hace 28 años, pero su ejemplo me ha acompañado todos los días en mi vida privada y en mi vida pública”, refirió la priista con la voz entrecortada al presentar un voto particular.

Dijo que en las decisiones importantes se pregunta “cuál sería la decisión que me permitiera honrar mejor a mi padre, y si se pudiera, verlo de frente a los ojos como veo a mis hijos todos los días, con la confianza, con la confianza de no haber dudado de mis convicciones, ni defraudado mi nombre, y así, tener la fuerza para seguir construyendo el legado que aspiro dejarle a mis tres hijos: uno de congruencia y dignidad. Por eso, votaré en contra de este dictamen”.

El senador Félix Salgado le dijo a la priista que su tío, Carlos Salinas de Gortari, “lo mandó asesinar”; a lo que la excanciller, respondió, “senador Salgado Macedonio, le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento”.

