Legisladores de oposición de CDMX piden cancelar Grito y desfile (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de agosto. El Partido Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México presentó un punto de acuerdo para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán y al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, a cancelar la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile conmemorativo, los días 15 y 16 de septiembre.

La propuesta tuvo el respaldo del Partido de la Revolución Democrática; sin embargo, la mayoría morenista del Legislativo local rechazó la propuesta y, en cambio, invitó a la población a participar en los festejos conmemorativos, ya sea de manera virtual o presencial, con sana distancia.

En la Comisión Permanente del Congreso capitalino, diputadas y diputados debatieron un punto de acuerdo presentado por la legisladora Gabriela Salido Magos, quien lo planteó al considerar que no existen las condiciones sanitarias para realizar estos eventos.

Oposición llama al sentido común

Diego Garrido, también del PAN, consideró que si bien el presidente tiene todo el derecho de realizar la conmemoración de esta fecha histórica, no se debe convocar a acudir al Zócalo para un evento masivo.

“Que se encuentre ese sentido común de que no se convoque a más personas a plazas públicas, incluso, me parece que el punto de acuerdo debe de extenderse no sólo para ejecutivo de todas las alcaldías o también al local, porque, insisto, llamar a la gente a que se reúna para dar el Grito, a que se reúna a la verbena popular, a que haya aglomeraciones, evidentemente pone en riesgo a la población”, dijo.

“El pueblo quiere festejar” dice Morena

En contraste, Ricardo Ruiz, de Morena, opinó que el exhorto no es necesario, porque la mayoría de los mexicanos “sí queremos que haya una fiesta que sea austera y que demuestre que estamos en pie y que tenemos conciencia nacional, cosa que la oposición no la tiene”.

Martha Ávila, coordinadora de Morena, declaró que, en palabras de López Obrador, el evento cívico tiene una importancia histórica y su realización contará con todas las medidas para garantizar la sana distancia y la salud de los asistentes.

Dirigiéndose a la oposición, señaló que cuando se es disciplinado y se sabe manejar la sana distancia, se pueden realizar este tipo de actividades.

“Y aprovecho, como luego lo hacen algunos diputados, para invitarlos ya sea de manera virtual, actuando responsablemente, podamos participar en estos festejos conmemorativos, o presenciales con las debidas medidas de sana distancia e igualmente los invitó a participar en la rifa del avión presidencial en el marco de dichas conmemoraciones cívicas”, dijo.

