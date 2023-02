Legisla Lizbeth Concha para brindar acceso a la justicia a las mujeres y en la protección de menores en Oaxaca (15:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 25 de febrero. Con la premisa de que las mujeres puedan vivir libres de violencia en la entidad, la diputada priista Lizbeth Concha Ojeda, integrante de la LXV Legislatura del Congreso Local, conformado mayoritariamente por mujeres, trabaja para brindar el acceso a la justicia a las mujeres y en la protección a los menores en Oaxaca.

Por ello, celebró que sus compañeras congresistas hayan abonado para que fuera aprobada una de sus primeras iniciativas en el sentido de que la Fiscalía General del Estado, regionalizara las carpetas de investigaciones y con ello brindar el acceso a la justicia a las víctimas de violencia.

La legisladora dio a conocer que según un análisis y seguimiento a las carpetas que interponen las mujeres por violencia doméstica en sus regiones, de cada 10 carpetas, 8 se iban al cajón, se almacenaban y sólo dos se les daban seguimiento.

Esto se debía a que las víctimas no contaban con los medios necesarios, y puso como ejemplo, en el caso de su distrito, “imagínate lo que implica para las mujeres de San José Tenango, Chilchota, o Huautla de Jiménez trasladarse hasta Oaxaca para darle seguimiento, lo que pedimos a la Fiscalía es que regionalizara la atención, que las carpetas pudieran darle seguimiento las mujeres que interpusieron la demanda, en sus regiones, eso es darle acceso a la justicia a las mujeres, pensando además en su economía”.

La priista, quien llegó a la entrevista con este medio, un poco afectada de la voz por los constantes cambios de clima en el estado, señaló que otra de sus iniciativas recientemente aprobada por el Congreso, es el que brindará protección para todas aquellas víctimas indirectas de los casos de feminicidios, sobre todo a las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad, que por su minoría de edad son vulnerables después de perder a su madre, ya que son revictimizados y en muchas ocasiones el Estado no le da seguimiento, se quedan sin apoyos para llevar una vida normal dentro de lo que cabe, ya que muchas veces el agresor el padre.

La diputada del distrito 4 de con sede en Teotitlán de Flores Magón, aseguró que con esta iniciativa los menores, después de analizado que fueron víctimas indirectas de feminicidios pero que además han quedado en la orfandad y no hay las condiciones dentro de la familia, van a tener que recibir una pensión del Estado hasta que cumplan con la mayoría de edad.

Concha Ojeda, manifestó que la actual Legislatura ha avanzado en temas de protección a los infantes, como es el caso aprobado recientemente, sobre la Violencia Vicaria, “somos el estado 17 en tipificar este tipo de delitos, en donde una de las partes ejerce violencia hacia su pareja a través de sus hijos, “amenazando, oye si no regresas conmigo te los voy a quitar, un día voy a ir por ellos y ya no te los voy a entregar”, este tipo de violencia ya está tipificado en el Código Penal, precisó.

Por otro lado, la también secretaria General del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que la aprobación del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, vulnera los derechos políticos electorales de las mujeres, “ya que está en riesgo la equidad de género, no se está poniendo como garantía fija, sino como una sugerencia, cuando muchas mujeres hemos podido acceder a los cargos por esa contundencia de decir sí al 50/50”, subrayó.

Manifestó que en un segundo punto incluye un recorte presupuestal que se aproxima más o menos reducir en un 50 por ciento de personal en los distritos, en las regiones, en los estados, y de esta manera muchos habitantes de las comunidades en donde hay pocos electores se van a quedar sin participar en las elecciones, ya que el INE no va a poder enviar una casilla y ellos no van a pagar de sus recursos para ir a votar hasta las cabeceras municipales, vulnerando con ello el acceso a la democracia.

Otro aspecto, expresó que tener menos recursos, el INE no va poder capacitar a los representantes de las casillas, “lo cual vulnera nuestra democracia, yo no estoy diciendo que el INE no sea perfectible, claro que sí, seguramente hay gastos que se pueden racionalizar de mejor manera, pero con este Plan B yo no estoy de acuerdo, porque a mí me ha tocado vivir en las comunidades, luchar por esta democracia, participar como mujer y ganar nuestros espacios, y eso creo vulnera mucho nuestra democracia, sin embargo, ya pasaron los dictámenes a comisiones y ya fue aprobado en el Congreso Federal y se habla de que van a interponer amparos de inconstitucionalidad y será la Corte determinará la situación.

Finalmente, ante la convocatoria de organizaciones y ciudadanos a la concentración en contra del Plan B y la defensa del INE este domingo 26 de febrero, la diputada local llamó a quienes quieran participar a que lo hagan, ya que hacerlo es defender la democracia en México y en el estado, y para enterarse de sus actividades legislativas y de gestión invitó a que la sigan a través de sus redes social de Facebook como Lizbeth Concha Ojeda, en Twitter como @lizconcha e Instagram como Lizbeth Concha.

