Le vamos a ganar a la derecha, Xoxocotlán tendrá la primera presidenta: aseguran petistas (18:15 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, 12 de marzo. “¡Viva Tania López! ¡Viva nuestra próxima presidenta municipal! ¡Viva la representante de los xoxeños! ¡Viva el poder del pueblo!”, fueron las porras entonadas para recibir a la candidata a la presidencia municipal de la coalición a Juntos Hacemos Historia durante un evento realizado en su cuarto día de campaña.

Ante las y los aspirantes a concejales, el diputado federal del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya señaló, “hay mucho temor en la oposición y les decimos que no les tenemos miedo, les vamos a ganar porque nuestra candidata tiene el apoyo del pueblo. Hoy reitero que la militancia del PT trabaja para tener a la primera mujer como presidenta municipal”.

Por su parte, el diputado federal Gerardo Fernández Noroña dijo, “El pueblo decide el destino de su patria. La ley nos iguala y no se deben dejar vencer, con la compañera Tania se logrará la libertad de Xoxocotlán. Nuestro movimiento es gracias a todas y todos, y le digo a la derecha que le vamos a ganar porque están liquidados”.

En tanto, la aspirante a edil agradeció los esfuerzos de la militancia de los partidos Morena, Unidad Popular, Verde Ecologista y Partido del Trabajo, pues así se logrará consolidar la 4T en Xoxocotlán, “ustedes decidirán el futuro de nuestro municipio y ratificaremos nuestro triunfo. Somos hombres y mujeres que hemos luchado por el bienestar, la paz social y un mejor futuro. No le voy a fallar al pueblo, porque ustedes son los que votan y mandan”, aseveró.

Ante las y los integrantes de la planilla, el morenista Toribio López Sánchez hizo un llamado a la unidad, para trabajar por el bienestar de todos los sectores sociales, “este 27 de marzo tenemos el compromiso de defender la Cuarta Transformación, vamos unidos en esta lucha de la mano de la doctora Tania López”.

Asimismo, representantes de los partidos Verde Ecologista y Unidad Popular, manifestaron su apoyo hacia la candidata morenista, pues aseguraron conoce y ha trabajado por el bienestar de las familias xoxeñas.

