“Le quedó grande la silla, que Dios lo perdone”: Ceci Flores responde a AMLO tras acusarla de ser parte de los conservadores (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de mayo. La activista Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien esta mañana la calificó de ser parte del bloque conservador y de traficar con el dolor de las personas que buscan a sus desaparecidos.

Flores apuntó que ella no odia al presidente ni a nadie, y que ella no se va a esconder luego de que autoridades de la Ciudad de México calificaran como falso el crematorio clandestino que ella encontró al oriente de la capital hace dos días.

Sensibilidad y empatía buscamos de este señor, que está en Presidencia y que le quedó muy grande el puesto, que le quedó muy grande esa silla por casi seis años”, indicó en entrevosta para Azucena Uresti en Radio Fórmula.

“Yo no odio a nadie, ni siquiera odio a los criminales que me arrancaron la vida al arrancarme a mis hijos, Dios sabe que no miento, yo hasta les he dado un abrazo diciéndoles que ‘Dios te bendiga ‘ y que nunca tu madre viva el dolor que estoy viviendo con mis hijos, eso le he llegado a decir”, señaló.

Que Dios perdone al presidente, al fiscal y a toda esa escena de terror que se vivió ahí, yo nio me voy a esconder, si me quieren denunciar yo sola voy y me presento, a mi no me van a buscar, ya sben quién soy, dónde estoy y dónde ando. Si me dicen”, puntualizó.

La activista dijo que a López Obrador se le nota la apatía para tratar a las madres que buscan a su desaparecido, a quienes ha quedado a deber en su sexenio.

“No podemos esperar nada más bueno de ese señor, cada vez que habla para decir algo de las madres buscadoras se le nota la apatía, la burocracia la impunidad con la que él manejaba el tema por casi seis años, no podemos esperar nada bueno sobre nosotros del presidente. ahora dice que la fruta de la temporada”, argumentó.

“Ahora nuestros desaparecidos los compara con plátanos, piñas, con manzanas, ayer los comparó con pescados. Esta de mal en peor el presidente, que Dios los perdone, porque las madres, a los que nos ha quedado a deber mucho no lo podemos perdonar, yo espero que lo alcance el karma, porque tiene hijos y no son tantos”. expresó.

La fundadora de madres Buscadoras de Sonora expresó que si ella se reunió con la candidata presidencial de oposición Xóchitl Gálvez, fue porque ella mostró empatía con quienes buscan a desaparecidos, lo que no han hecho la morenista Claudia Sheinbaum y el emecista Jorge Álvarez Máynez.

“Yo no soy política, el que me haya reunido con Xóchitl (Gálvez) no tiene que ver con que sea política no tengo la culpa que Xóchitl nos haya buscado y que Sheinbaum ni siquiera nos tome en cuenta y vocifere contra nosotros, y que el otro candidato ni recuerde que existen desaparecidos, menos huérfanos, menos madres buscadores, porque tampoco tiene ningún desaparecido”, externó.

“No soy culpable de que solamente una candidata a la presidencia haya tocado el tema de las madres buscadores y de los desaparecidos”, aseguró Ceci Flores.

Información de López-Dóriga Digital

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir