“Le guste al Gober precioso o no, la concesión del campo de golf en Huatulco se hizo conforme a Derecho”: Ricardo Salinas (20:13 h)

Como todo buen #Gobiernícola @JesusRCuevas , tira la piedra y esconde la mano, ahora resulta que manda a su bola de paleros ineptos a acusarme de puras tonterías (no tardan en abrir una investigación por el Canal 40) y hacer una guerra de guerrillas jajaja. Ya me mando a la mariposa de basurero, a la marrana, a sus “periodistas”, ahora a un gobernador… ya Chuy, mándeme a alguien de mi tamaño, ya me cansé de poner en su lugar y ganarle a los mismos, es aburrido. Sé que el #BañaGatos no va a dar la cara y no se va a hacer responsable de su campaña negra contra Banco Azteca, entonces… sígale Chuyita, nada más no se le olvide que les quedan 8 meses.

Ahora bien, para contestarle a @salomonj … y ya olvidarme del tema del Golf para seguir denunciando el actuar del #BañaGatosDelBienestar : Le guste o no al Gober precioso de #Oaxaca , la extensión de la concesión del campo de Golf se hizo conforme a derecho. Eso de salir con la estupidez de que el funcionario que firmó no tenía facultades es una mamada y, en todo caso, a quien ustedes pongan al frente de una oficina de gobierno para atender estos temas, no es cosa nuestra y solo refleja el puto desmadre que tienen los #Gobiernícolas en todas las áreas de atención a la ciudadanía. En otras palabras, desde que se inventó la mamada de que los de antes eran corruptos… los de hoy no se hacen responsables de nada!!! Y pues así está cabrón, a ver, supongamos que le damos la razón y todo lo de antes estaba mal o era corrupto, entonces hay que darle para atrás a los resultados de las elecciones, leyes, contratos, etc, que se firmaron en todo el país, (hasta la constitución, van a salir con que está mal y hay que hacer otra nueva!!!), todo con el pretexto de que lo que no hicieron o firmaron estos, fue construido, firmado o acordado, en el periodo de la corrupción anterior y no en el periodo de corrupción actual .

El gobernador jura que su gobierno no tiene nada que ver con la disposición de los terrenos de FONATUR. Pues es obvio que dirá eso, ¡ni modo que diga que se los van a clavar!, pero guarden este tweet. Es más, díganme ustedes… ¿quienes creen que después del 2027 serán los dueños de esos terrenos en Huatulco y en cuanto los van a comprar? Por cierto, ya que estamos citando a Don Benito Juárez, permítame recordarle su frase más célebre: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.