Le contesta madre oaxaqueña que busca vacuna para su hijo a Gatell; le cedo mi lugar al niño (17:01 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de septiembre. !Qué triste lo que declaró el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell! señaló la abogada oaxaqueña, Alma Franco que busca un amparo para vacunar a su pequeño hijo con la dosis Pfizer contra el Covid-19.

“Yo no me he vacunado, señor doctor Gatell estoy dispuesta a darle la vacuna a mi hijo, mi amor es grande, soy mamá primero pienso en la salud de mi hijo. Usted dígame en donde me presento para que yo presente a mi hijo y le cedo mi vacuna”, dijo en entrevista luego que el funcionario federal declaró que por cada dosis de la vacuna contra el COVID-19 que se desvía hacia un niño o niña a través de amparos, cuyo riesgo es menor, se le quita la oportunidad a quien tiene un riesgo mayor, tras ser cuestionado acerca de las acciones judiciales para que este sector reciba la vacuna. El funcionario federal agregó que valorarán esta posibilidad para el mes de octubre.

Franco explicó que la suspensión de su caso en particular está detenido, “se me hace una burla para el poder judicial federal sobre el amparo de mi hijo, más de un mes para que se pueda aplicar una suspensión, vengo de estar rogándole a al director de los Servicios Sociales del sector Salud de Oaxaca y decirle hasta que le hago la chamba con tal y que no detengan el proceso”.

Sigo en la lucha por mi hijo y por todos los demás niños que apoyo para ser inoculados. Hay varios con comorbilidades y se han resuelto pocos casos con estas burocracias a nivel nacional.

Es desesperante, pero yo seguiré luchando, finalizó.

