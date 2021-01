Lástima margarita, adiós: Profesor de la UNAM niega apoyo a alumna con Covid-19 (+video) (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de enero. En redes sociales se ha viralizado el caso de una estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales (FCPYS) de la UNAM que no asistió a sus clases en línea debido a que tenía Covid-19.

Sin embargo, su profesor identificado como José Raúl de Córdova Conde, no mostró ningún tipo de empatía e incluso se negó a apoyarla.

En el video que circula en redes sociales se puede observar y escuchar al maestro negándole a ayudar a la joven estudiante.

“No soy la Basílica de Guadalupe para que les haga milagros, no, no lo hago. Y hace 14 años que trabajo en Ciencias Políticas y saben que soy estricto”, dijo el profesor.

“Yo no puedo permitir que los alumnos se me suban al escritorio, si el alumno no puede, adiós, ‘sabes qué ponme NP y ahí muere, ya tomaré la materia después’, máximo ustedes que tienen múltiples oportunidades, estoy enfermo también Ximena”, se escucha al profesor en el video mientras tose.

Ante esto, la joven intentó hablar con el docente para que lograra entender su situación, pues según la estudiante, no solamente estaba recuperándose del Covid-19, si no que también se recuperaba de la perdida de su abuelo, quien recientemente había fallecido.

“Lástima margarita, ya te dije, si no me entregas el trabajo el próximo martes, adiós”, agregó.

Sin embargo, el maestro continuó negando su apoyo, lo que causó que al poco tiempo el caso se volviera viral y usuarios criticaran las acciones del docente.

Compartir