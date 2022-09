Las tres caras de la moneda de Ayotzinapa: Víctor Sánchez Baños (19:30 h)

* EPN y AMLO, silencio de los culpables * ¡Den a conocer expediente completo! *Basta de ocultar información * ¡No fue el Estado! ¡Fue el Gobierno! * Se tapan complicidades ¡todos! * Lo que esconde ataque a Embajada de Israel * Monreal sacará militarización con el PRI * AMELAF

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. Los hechos hablan por si solos. Los supuestos padres de los jóvenes desaparecidos y asesinados en Iguala, Guerrero, hace 8 años, así como los dirigentes de la Normal de Ayotzinapa, de la mano de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador conocen todo, absolutamente cada detalle de lo ocurrido en una infausta semana donde la podredumbre humana floreció entre narcotraficantes, políticos y otros personajes de la vida de Guerrero.

Todo el bestialismo de un ser humano apareció la noche del 26 de septiembre de 2014.

Fueron 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, movidos por varios de sus maestros para hacer desmanes en carreteras para “conmemorar” el 2 de Octubre de ese año en la ciudad de México, así como varios miembros del equipo Los Avispones, niños de 14 a 17 años, fueron asesinados por mafias que doman la tierra caliente de aquella entidad.

Atrás, como lo hemos mencionado en este espacio, hay la voluntad política de ocultar toda la asquerosidad que existe en lo que ocurrió esa noche y en días posteriores.

El sábado pasado, Peniley Ramírez columnista de Reforma, publicó parte del expediente que aglutino la investigación de Alejandro Encinas y la de Jesús Murillo Karam, sobre la desaparición y asesinato de esos jóvenes.

De inmediato, lo que me sorprendió, el grupo de bots y trols de la cuarta Transformación se indignaron por la publicación de ese informe sin tachaduras. Lo que se difundió fue apenas un tren de algunos mensajes de Whastapp entre los involucrados de ese cruel asesinato múltiple.

El clamor es ¡fue el Estado Sin embargo, el estado esta conformado por 4 instancias: Estructura jurídica, Gobierno, Territorio y Pueblo.

¡No fue el Estado!

¡Fue el gobierno!, conformado por las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Ni el pueblo participó, ni su territorio, ni su estructura jurídica. Fueron los políticos que detentaron y detentan el poder,

Es obvio que están involucrados tanto el sistema de justicia de Peña. Pero, también aparecen las estructuras de la izquierda corrupta aliada y que aún sobrevive en libertad, del Estado de Guerrero y que ahora defiende el lopezobradorismo.

Estos, como los anteriores, ocultan información al Pueblo, que no entiende lo que ocurre en las calles de varias partes del país con los pares y manipuladores de la información en torno a la tragedia de Ayotzinapa.

Como hemos mencionado en este espacio. Esos jóvenes que murieron, no merecían, por ningún motivo, morir de esa forma. Con Peniley y su información, se destapa la corrupción, ocultamiento y el encubrimiento tanto de Peña como de AMLO. Ambos sabían el salpicadero de estiércol que hay en este asunto que hundió al gobierno peñista y pinta que hará lo mismo con la 4T.

Cuando me preguntan sobre la ira con que salen a la calle los familiares de los 43, les digo que es producto de la corrupción del gobierno. Ellos saben qué ocurrió y no quieren decir nada, ya que pierden una herramientas de movilización social en las calles y un arma propagandística contra los gobiernos anteriores. Esto, pese a que son culpables muchos de la izquierda campechana (no de Campeche), en este crimen de gobierno.

Si se revisa con detenimiento, con un seguimiento de investigación casi geopolítica, el manejo de los grupos de Ayotzinapa, han hecho manifestaciones en torno a Morena, PRD, así como la Fiscalía General de la República, de Alejandro Gertz Manero y la embajada de Israel en México.

Esta última, debido a que creen que así presionarán al gobierno de Israel para que entreguen al gobierno mexicano a Tomás Cerón, exfuncionario de la PGR, que armó un tinglado para evitar involucrar hasta la Presidencia de la República, en este arguende.

Al campo militar 1 de Sedena, ya que creen que hay más militares de muy alto rango involucrados y que podría llegar a actuales altos mandos del Ejército Mexicano que tuvieron conocimiento de este crimen masivo. E la nota de Peniley, señala que una semana después del secuestro de los normalistas, algunos todavía vivían y el alcalde José Luis Abarca, de Iguala, Guerrero, ordenó el aniquilamiento, donde militares estuvieron involucrados.

Estos últimos, ¿de quienes recibieron órdenes? Los mensajes señalan que recibían mucho dinero. Urgen, los nombres que tiene la Secretaría de Gobernación y la FGR.

La ira desmedida y la falta de aplicación de la ley en contra de esa virulencia de los manifestantes, habla de la indignación por el ocultamiento, contubernio y complicidad con los asesinos de la FGR y el Gobierno Federal. Ellos, tienen toda la verdad: la verdad absoluta, que ligada a la histórica de Jesús Murillo y la que filtró Alejandro Encinas.

Esta clase política, decadente y corrupta, cree que los mexicanos no estamos preparados a enfrentar una realidad sobre un asunto que ofende a la sociedad: la muerte de esos jovencitos. Sabemos que el gobierno los mató.

Creen que con meter a algunos a la cárcel, todo se soluciona. ¡Que grave error! Un error histórico que definirá a este gobierno como otro más en la historia de corrupción. Lo peor del caso es que estos se dicen diferentes. Cierto, son más cínicos que los otros.

Triste historia de México, donde su clase política, aunque se hunda en el cieno de sus mentiras, no se atreve a hacer valer la ley.

VA LA MILITARIZACIÓN CON EL PRI

Se ve una alianza entre Morena y el PRI en el Senado de la República para prolongar la estancia de las Fuerzas Armadas hasta el 2028. Y, aquí no está la mano de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, para que no se inquieten los de la alianza opositora, del PAN y el PRD. Sino que las artes negociadoras del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, logrará convencer y lograr los tan deseados votos para una reforma constitucional. Lo que quieren es darle forma jurídica a lo que hoy ocurre: el país esta militarizado. Lo demás es hipocresía política, en donde hasta los gobernadores panistas ruegan por que no les quiten a los militares de la vigilancia callejera.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: AMELAF

La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (AMELAF), que encabezan Luis Verduzco y Juan de Villafranca, reitera su mejor disposición de colaboración con los acuerdos de alto nivel que se tomaron entre México y Estados Unidos, en materia de las industrias farmacéuticas. AMELAF ha avanzado en este tema, a fin de hacer realidad un viejo sueño de la industria farmacéutica mexicana, que busca hacer realidad la integración de la cadena de suministro entre ambas naciones. AMELAF representa a más de 40 laboratorios que producen medicamentos de calidad, confiables y de precios competitivos, de llegar a buen puerto estos acuerdos, podrán estar pronto en el mercado

