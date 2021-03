¿Las personas vacunadas con la Sputnik V deben dejar el alcohol por 42 días? (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Luego de la llegada de las primeras dosis de la vacuna rusa Sputnik V y del comienzo de la aplicación de las mismas en algunas alcaldías de la Ciudad de México, surgieron dudas respecto al consumo de alcohol tras la inoculación, esto debido a las recomendaciones que hicieron en un inicio las autoridades rusas.

En el mes de diciembre tras iniciar la campaña de vacunación en Rusia, la viceprimer ministra Tatiana Golikova, recomendó no consumir bebidas alcohólicas durante 42 días tras aplicarse la dosis de la vacuna rusa Sputnik V, ya que los efectos del alcohol podrían afectar la generación de anticuerpos.

¿ES NECESARIO DEJAR DE BEBER ALCOHOL POR 42 DÍAS TRAS RECIBIR LA VACUNA SPUTNIK V?

Las declaraciones de Tania Golikova hicieron eco en las redes sociales y diversos medios comenzaron a cuestionar a especialistas sobre qué tanto podría afectar el consumo de alcohol a una persona que recibió la vacuna Sputnik V.

Uno de los primeros testimonios fue obtenido por la agencia Reuters misma que consultó a Alexander Ginzburg, director del NITSEM Gamaleya (centro en donde se desarrolla la vacuna Sputnik V), quien aclaró que lo que la viceprimer ministra Golikova intentó decir, fue que se recomendaba tener solo una limitación del alcohol y no una prohibición total.

“Sólo estamos hablando de una limitación razonable de consumo hasta que el cuerpo haya formado su respuesta inmune a la infección del Coronavirus. Y esto es cierto no sólo para Sputnik V, sino también para cualquier otro vacuna. Es importante comprender que el consumo excesivo de alcohol puede reducir significativamente la inmunidad y, por lo tanto reducir la eficacia de la vacunación o hacer que no tenga ningún sentido”, explicó.

En el mismo contexto, el experto en bioquímica e investigador del Conicet, Jorge Geffner, explicó para el medio Télam, cómo es que el alcohol podría llegar a generar efectos negativos tras vacunarse.

“La única manera en que el alcohol puede comprometer el sistema inmune tras vacunarse es cuando se trata de un paciente alcohólico que evoluciona a una cirrosis hepática, ya que la ingesta excesiva de alcohol en forma crónica compromete la funcionalidad del hígado. Ahí tienes comprometida la respuesta inmune, la endocrinológica, la metabólica, entre otras”, señaló para Télam, el doctor Geffner.

EN RUSIA RECOMIENDAN NO TOMAR ALCOHOL LOS PRIMEROS DÍAS

Hace algunos días, Publimetro pudo obtener los testimonios de los primeros mexicanos en recibir la vacuna Sputnik V en Rusia. Uno de ellos, de nombre Erick Fonseca, nos explicó que la recomendación que recibió fue no consumir alcohol solamente durante los primeros días, pero no especificó exactamente cuántos.

“Entre vacuna y vacuna son 21 días y después de la inyección no puedes hacer ejercicio, no puedes mojarte la zona donde te pusieron la vacuna, no puedes tomar alcohol en los primeros días. De la vacuna en realidad son dos componentes distintos, el primero digamos que te inmuniza aproximadamente un 60% y la segunda dosis, viene a reforzar lo que hizo la primera y llegas al 91.6%”, nos comentó.

EN MÉXICO NO HICIERON RECOMENDACIONES TRAS LA APLICACIÓN DE LA VACUNA SPUTNIK V

Desde la semana pasada, los adultos mayores que residen en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, fueron los primeros en recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V.

Algunos testimonios consultados por Publimetro señalaron que tras recibirla no se les hizo ninguna recomendación respecto al consumo de alcohol tras la aplicación.

En conclusión: no está totalmente prohibido el consumo de alcohol tras vacunarse con la vacuna rusa Sputnik V. De acuerdo con los médicos anteriormente citados, es recomendable esperar algunos días o en su defecto, tener un consumo limitado o moderado del mismo, con el fin de evitar comprometer la eficacia de la vacuna.

