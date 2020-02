Las ocho columnas nacionales del 27 de febrero (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero.

REFORMA

Sufre industria por coronavirus

Staff

La propagación del coronavirus empezó a afectar las actividades de la industria y el comercio exterior del País y por este motivo hay preocupación de parte de la iniciativa privada.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que no basta con los discursos, sino que hay que poner en marcha acciones concretas para garantizar la salud.

EL UNIVERSAL

Sólo se investigan 7% de delitos contra mujeres

Alexis Ortiz

De 2015 a 2018 la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad, realizada por el Inegi, destacó que sólo 7% de los delitos cometidos contra mujeres son investigados por el Ministerio Público y, de esos casos, apenas entre 5% y 7% de los agresores son llevados ante un juez.

De acuerdo con el último sondeo, publicado en 2019 con datos del año previo, en México ocurrieron 16 millones 667 mil 291 delitos contra mujeres, pero 15 millones 609 mil 239 no frieron investigados porque las afectadas no presentaron denuncia o porque el Ministerio Público no abrió una carpeta de investigación.

LA JORNADA

BdeM: la recuperación económica en 2020 será más lenta

Braulio Carbajal

La recuperación de la economía será más lenta de lo esperado hace sólo tres meses, sostuvo el Banco de México (BdeM). El organismo, que redujo a un rango de entre 0.5 y 1.5 por ciento su previsión de crecimiento para este año, ve riesgos de que persista el ambiente de incertidumbre interna que ha afectado la inversión y que ello provoque retraso en proyectos o reducción del gasto de los consumidores.

El entorno actual “marcado por la epidemia de coronavirus y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China” sigue presentando riesgos que pueden afectar las condiciones macroeconómicas y la capacidad de crecimiento del país a mediano plazo, sostuvo Alejandro Díaz de León, gobernador del banco central.

LA JORNADA

Casi triplicó su riqueza el gobernador priísta de Colima en 2 años

Juan Carlos Flores

En dos años de gobierno y en medio de una política de austeridad oficial, la fortuna del gobernador de Colima, el priísta Ignacio Peralta Sánchez, aumentó casi al triple al pasar de 15.7 millones de pesos en 2016 a 41.9 millones en 2018, básicamente en bienes que incluyen un condominio valuado en 27 millones de pesos, de acuerdo con su más reciente declaración patrimonial.

Peralta Sánchez asumió la gubernatura el 10 de noviembre de 2015. En su primera declaración patrimonial de 2016, presentada ante la Contraloría General del gobierno del estado, el mandatario indicó que contaba con un condominio en la Ciudad de México con valor de 7 millones 50 mil pesos, cuatro predios y dos viviendas con valor de 6 millones 168 mil pesos, además de dos vehículos valuados en un millón de pesos, menaje de casa por 450 mil pesos, joyas por 350 mil pesos y dos cuentas bancarias con 585 mil pesos, que hacen un total de 15.7 millones de pesos.

MILENIO

Entra el coronavirus por Brasil; QR frena crucero

B. Valadez / A .Reza / Agencias

El coronavirus entró a América Latina por Brasil y su portador es un ciudadano de ese país, de 61 años, que viajó este mes a Lombardía, norte de Italia, por motivos de trabajo. “Vamos a ver cómo se comporta el virus en el hemisferio sur, en la situación de un país tropical en pleno verano”, expuso el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta.

En México, en tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que se cuenta con un protocolo de reacción inmediata consistente en la habilitación de 2 mil 738 camas de terapia intensiva y 6 mil 175 ventiladores, mientras que el gobierno de Quintana Roo desautorizó que un crucero europeo atraque en Cozumel, decisión que tuvo el apoyo de la Ssa federal.

EXCÉLSIOR

Hackers endurecen chantaje a Pemex

Paul Lara

Información sensible de Pemex se exhibe en internet.

Hackers habilitaron el portal Dopple Leaks, en la Deep Web, como represalia contra empresas que fueron atacadas con ransomware para vulnerar sus servidores, pero que se resisten a pagar a los cibercriminales un rescate por liberar esos equipos.

En el caso de Pemex, hackeada en noviembre, la exigencia es de 565 bitcoins (4.9 millones de dólares).

En el portal se exhiben datos, planos de infraestructura y trabajos corporativos de varias firmas, entre ellas la petrolera, así como información de proveedores, clientes y datos personales de empleados. Como presión para cobrar la extorsión, los hackers amagan con publicar todos los datos robados.

EL FINANCIERO

Ve Banxico crecimiento débil y leve alza en la inflación

Víctor Piz / Cristian Téllez

El Banco de México recorto su pronóstico de crecimiento para este año y 2021. Anticipó que la recuperación de la economía será gradual, en un entorno de incertidumbre.

La perspectiva de crecimiento económico para 2020 se revisó de un rango de 0.8 a 1.8 por ciento, a uno de 0.5 a 1.5 por ciento.

EL ECONOMISTA

Banxico reduce a 0.5-1.5% en 2020 pronóstico del PIB

Yolanda Morales

El Banco de México (Banxico) recortó su expectativa de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) de este año y la dejó en un intervalo que va de 0.5 a 1.5 por ciento.

Este nuevo pronóstico evidencia una “recuperación más moderada” respecto de la estimada hace tres meses, cuando anticiparon un crecimiento entre 0.8 y 1.8 %, detallo el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León.

Compartir