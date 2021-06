‘Las Joyas de Oaxaca’, la ofrenda de Alejandra Robles para el mundo (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de junio. Este año ha sido difícil para los artistas musicales en especial para los que son independientes. A lo largo del país hay distintos talentos y uno de ellos es Alejandra Robles, una cantante afromexicana originaria de Puerto Escondido, Oaxaca.

En medio de la pandemia, Alejandra ideó un programa titulado Las Joyas de Oaxaca, un programa en el que busca mostrar la riqueza cultural de Oaxaca. A través de capítulos ella busca presumir lo que sale de los artistas de la región.

“Las Joyas de Oaxaca surge de la necesidad de seguir promoviendo mi Estado. Permanecer activos ante la situación de la pandemia. Me genera alegría promover a los artesanos que han sido el atractivo cultural que se vieron en un silencio por la pandemia”, compartió para 24 Horas.

Una de las invitadas fue Natalia Toledo, hija del fallecido artista Francisco Toledo con quien ha tenido una relación de amistad desde hace varios años.

“A Natalia la conozco desde muy niña. Yo tenía una relación muy bella con Francisco. Es una mujer que he admirado desde siempre ya que ha preservado la lengua zapoteca y su apoyo a la comunidad”.

Esta serie de programas fue pensado primero para redes sociales pero gracias a la popularidad que ha generado este próximamente podrá verse en Canal Once.

“Yo empecé el proyecto para presentarlo en redes sociales. Después se interesó Canal Once para transmitir una temporada. Ya estamos en platicas y próximamente estará disponible para todo el país”.

SU TRAYECTORIA Y PLANES

Alejandra Robles ha consolidado su carrera de forma independiente sin necesidad de una disquera de por medio. Esto le ha ayudado a colaborar con Eugenia León en su más reciente disco Tropicalísima el cual fue lanzado en 2020 y cuya promoción se vio interrumpida por la pandemia de COVID-19.

“(Mi carrera) ha sido una búsqueda intensa. Yo me considero una artesana con mi proyecto. Ha sido una lucha de creer en mi de cuando las puertas se cierran sino que lo veo del lado del talento. Lo he enfocado a la música y me he mantenido firme. He creído en mi talento. He seguido incorporando distintos elementos musicales”, reflexionó.

Robles compartió que la llegada de la pandemia fue un shock ya que esperaba que esta emergencia terminara en junio. Esta situación la deprimió pero ahora ve las cosas claras con la vacunación que ya está en curso.

“La cosa va avanzando. Ya hay más movimiento ya he realizado conciertos y planeo una presentación en el Lunario del Auditorio Nacional a mediados de octubre”

Alejandra Robles siempre ha tenido la seguridad de que su vocación ha sido interpretar la música tradicional, caribeña y tropical de los pueblos negros de México. Puedes seguirla en sus redes sociales para conocer más de ella.

