Las claves del proceso contra Rosario Robles por la estafa maestra (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Este viernes, Rosario Robles Berlanga, la única procesada por el esquema de fraude conocido como La Estafa Maestra, comparecerá en la audiencia intermedia en la que se determinará si avanza o no, a juicio el proceso en su contra por omisiones durante el ejercicio de la función pública.

La audiencia fue diferida el 26 de febrero pasado por no llegar a un acuerdo la parte acusatoria y la defensa sobre la reparación del daño que se le exige a la imputada, cinco mil millones de pesos.

Robles Berlanga lleva 19 meses recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Fue vinculada a proceso el 13 de agosto de 2019, día en que se le dictaminó prisión preventiva -por riesgo de fuga, argumentó el juez- y fue llevada al penal.

Un día antes, Rosario Robles acudió voluntariamente a una audiencia en la que la Fiscalía General de la República (FGR) denunció que las dos dependencias que ella encabezó en el sexenio de Enrique Peña Nieto -las de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)- firmaron convenios que permitieron el desvío de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos.

Los fiscales del caso señalaron que había 16 averiguaciones y carpetas de investigación por las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en los que se detallaban los desvíos de La Estafa Maestra.

Un año después, la imputada no había sido acusada formalmente por robar, lavar o aprovechar ilícitamente los recursos presuntamente desviados en La Estafa Maestra.

El único proceso que la exfuncionaria federal enfrenta -que data del 13 de agosto de 2020- es por el que se le responsabiliza de presuntas omisiones: no haber impedido que las dependencias que encabezó firmaran los convenios fraudulentos.

Convenios que fueron parte de La Estafa Maestra, mediante la cual 11 dependencias federales presuntamente desviaron recursos a empresas fraudulentas.

Al respecto, el abogado de Robles, Epigmenio Mendieta declaró en su momento “la verdad es que Rosario Robles no está acusada por La Estafa Maestra”.

“La acusación no es por peculado, no es por desviación, no es operaciones con recursos de procedencia ilícita, concretamente: Rosario no está acusada de haberse robado un solo peso. Esta acusación, la que presentaron, es solo de omisión”, subrayó su defensor.

Inhabilitada por la SFP

Al mes de ser procesada, la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a Rosario Robles por 10 años para no ejercer como funcionaria pública. La dependencia señaló que “había falseado información en su declaración patrimonial”.

23 de noviembre de 2020

A poco de un año de estar en prisión preventiva y que se le girara otra orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, la exfuncionaria federal aceptó colaborar con la FGR en el caso de La Estafa Maestra.

10 de febrero de 2021

El juez federal responsable del proceso contra Robles Berlanga en el caso de La Estafa Maestra detuvo la audiencia donde sería formalmente acusada de la doble omisión y ordenó a la FGR atender y resolver, en máximo cinco días, la pretensión de la imputada de colaborar con la Fiscalía.

Esto, porque se consideró que la Fiscalía no procesó de forma seria y conforme a ley la petición de Robles de declararse culpable en el caso, sin ir a juicio a cambio de una pena reducida, y denunciar a otros exfuncionarios de alto rango.

El juez a cargo del caso, Ganther Villar preguntó a los fiscales si ya se había resuelto formalmente la petición (con aval de los superiores de los fiscales) de la imputada de un procedimiento abreviado, como parte de un criterio de oportunidad por la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada; la parte acusadora señaló que la FGR no estaba lista.

3 de marzo de 2021

La defensa de Rosario Robles propone a la FGR que ella se declare culpable de la doble omisión y aceptar una sentencia de seis años de cárcel.

Esto, a cambio de que la Fiscalía aceptará cerrar el proceso en su contra -sin llegar a juicio- por ejercicio indebido del servicio público; se procedería a un procedimiento abreviado pero la imputada aceptaría que se le condenará con las agravantes de ser un delito que se cometió de manera reiterada y en dos dependencias.

En el proyecto de la defensa no se contempló el pago de los cinco mil millones de pesos como compensación del daño. Es la parte que ha trabado las negociaciones.

9 de marzo de 2021

La extitular de Sedesol y Sedatu retiró su propuesta de declararse culpable del delito de omisiones a cambio de una pena reducida.

Lo anterior, debido a que no se ha logrado un acuerdo con los fiscales del pago de la reparación del daño, por lo que se avanzará en el proceso a la presentación de pruebas, y en su caso, al juicio.

La FGR reclama el pago con el argumento de que fue el monto desviado desde las dos dependencias que Rosario Berlanga dirigió.

La carta de Robles

El mismo 9 de marzo, Rosario Robles a través de su cuenta de Twitter (@Rosario_Robles_), publicó una carta en la que confirmó el retiro de su petición y “esperar que la justicia se imponga”.

Subrayó que ha colaborado con las autoridades, y que la prueba fue que se presentó a las audiencias.

“Pero siempre será con la verdad. No con la mentira”, enfatizó.

24 Horas

Compartir