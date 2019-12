Las 10 películas más influyentes de la década según TekCrispy (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de diciembre. Por si no se han dado cuenta, una década está por terminar, y, aunque muchos podrían considerar que es el momento para hacer un camino por la nostalgia, nosotros preferimos aprovechar los días que quedan en celebrar lo épico, increíble, dramático, aventurero y arriesgado de las que consideramos con el top 10 de las mejores películas de la década.

Si bien es cierto que en diez años pueden ocurrir muchas cosas, y que muchos piensen que es difícil elegir solo unas cuantas, no podemos dejar de mencionar y recalcar que estos últimos diez años fueron reconocidos por el uso de la técnica de CGI y la presencia indiscutible de la ficción.

Sin embargo, existe una lista que resume en diez producciones esos detalles de la década que culmina en poco días que nosotros quisiéramos destacar.

‘Inception’ (2010)

Comenzaremos la lista con el principio de los diez años que están por terminar, y no habrá otra que haya marcado tanto nuestra visión del mundo en el 2010 como ‘Inception’ de Christopher Nolan. Quienes son fanáticos del director y hasta del protagonista, Leonardo DiCaprio, sabrán por qué decimos que la producción que se estrenó hace nueve años significa un antes y un después en la percepción de algunas cosas.

A ver, han estado conversando con sus amigos y han utilizado la expresión, ”Wow, Inception”, si no lo han hecho, “Shame for you”, pero para los que sí, entenderán la sensación. La cinta que contó también con Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Tom Berenger y Michael Caine como parte del elenco se posicionó con 4 Premios Óscar, tres BAFTA y otra múltiples nominaciones.

Sin duda alguna, la historia que nos presentó a Dom Cobb y su peculiar habilidad para introducirse en los sueños de la gente y robarles los secretos de su subconsciente tenía que ganarse un puesto en nuestra lista de fin de año.

‘The Social Network’ (2010)

Siguiendo en nuestro “ranking” se encuentra ‘The Social Network’, también del 2010, pero definitivamente una historia que nos introdujo al mundo de las redes sociales de una manera bastante particular y emocionante.

Cuando la noticia de que David Fincher estaría llevando la historia de Facebook a la gran pantalla se dio a conocer, muchos creían que la producción no daría la talla –sin duda, esas personas no entendían el “boom” de las redes sociales–. Ahora, cuando pensamos “en el pasado” nos damos cuenta que el 2010 no solo fue el inicio de una nueva década, sino que fue el momento en el que las plataformas sociales que amamos actualmente explotaron como una fenómeno comunicacional y cultural.

Quienes vieron a Jesse Eisenberg interpretar al creador Mark Zuckerberg deberán admitir que el personaje le sirvió como mandado a hacer, y, en parte, fue su fácil desenvolvimiento lo que hizo que la cinta fuera un éxito, logrando estar en las listas de “las mejores películas del 2010” de fuentes como Rolling Stone, Washington Post, The New York Times y Los Angeles Times, también 8 nominaciones al Óscar y tres estatuillas del mismo premio.

‘Her’ (2014)

Nos saltamos algunos años –desde el 2010– para llegar directo al 2014, y así poder contarles sobre ‘Her’, la producción de Spike Jonze que se ganó el Óscar de su año por contar con el Mejor Guion Original. Y, es que sin duda alguna, contar la historia de un hombre adulto que se enamora del sistema operativo de su celular tiene su arte.

Protagonizada por Joaquin Phoenix –sí, el más reciente ‘Joker’ demostró que tiene su corazoncito en los primeros años de la década– la historia nos mostró a Theodore Twombly, quien era un hombre solitario que quedó con el corazón roto después de terminar una larga relación, sin embargo, al conocer a “Samantha” –aka el personaje de Scarlett Johansson– se da cuenta que la tecnología se puede amar, literalmente.

Si bien es cierto, ‘Her’ es de esas producciones que recomendaríamos en un mes como febrero, por su alto contenido romántico, la cinta está muy bien hecha, por lo que nos resulta casi imposible no tomarla en cuenta en nuestro top.

‘Boyhood’ (2014)

Si hubo una producción en el 2014 que dio de qué hablar, fue ‘Boyhood’ y no necesariamente por polémica o por temas negativos, en realidad lo fue por el nivel de producción y preparación que llevó darle vida a la cinta.

Parte del atractivo de la producción es saber que el drama tomó 12 años en grabarse, ya que, el protagonista de la historia que muestra el viaje épico del crecimiento en realidad creció a la par que la película se llevó a cabo.

A ver, por si acaso nos enredamos, Ellar Coltrane no solo hizo de la versión “niño” de Mason Evans Jr. sino que al crecer en la “vida real” su persona lo hacía en la cinta que le dio el Óscar como Mejor Actriz de Reparto a Patricia Arquette y una BAFTA como Mejor Película y Mejor Director a Richard Linklater.

Definitivamente, cuando un director tiene una idea por plasmar como esta –que duró desde 2002 hasta el 2013 en hacerse realidad– es de aplaudirse, y por esa razón el crecimiento de un niño se coloca como el cuarto lugar de nuestra lista.

‘Mad Max: Fury Road’ (2015)

Quienes vieron la producción de George Miller reconocerán que el contenido de la producción dio la talla para su año de estreno, y, actualmente, es de esas películas que si la están pasando en la televisión te tomas el tiempo de volver a ver. Esa, queridos, es una cualidad digna de una cinta de las mejores de la década.

Los fanáticos reconocerán que ‘Fury Road’ es la cuarta producción dentro de la saga de ‘Mad Max’ pero que no necesariamente es la cuarta parte, sea como sea, la cinta fue tan increíble que de sus diez nominaciones al Óscar se ganó seis, y de las siete que obtuvo para los Premios BAFTA se posicionó con cuatro.

Tom Hardy y Charlize Theron hicieron un excelente trabajo en interpretar a “Mad” Max Rockatansky y a Imperator Furiosa (respectivamente), tanto que estamos seguros que en el tiempo que se estrenó la película –y un par de años después– sus papeles inspiraron un sinfín de disfraces para Halloween, y eso, también es marca de George Miller lo logró.

‘La La Land’ (2016)

Sabemos que si se han quedado con nosotros hasta este momento de la lista es porque la ansiedad los está matando, y porque hasta este punto consideran que estamos dejando a las mejores de lado. Pero, también estamos seguros que muchos estarán de acuerdo con nosotros con que ‘La La Land’ se merece su lugar en nuestro podio.

Sí, ese musical que llegó en el 2016 para cambiarlo todo y darnos a conocer un Los Ángeles brillante, colorido, lleno de jazz, esperanza y amor. Esa producción de Damien Chazelle que nos puso a cantar y nos volvió a demostrar que el dúo que hacen Emma Stone y Ryan Gosling es tan increíble que de solo recordarlo nos provoca volver a verla.

Si bien es cierto que muchos consideran que la producción debió llevarse el Óscar como Mejor Película, sin importar la estatuilla es difícil que ‘City of Stars’ se salga de nuestra de cabeza, ya que es de esas canciones que se convierten en íconos de películas, y que con solo escucharla las escenas de la producción se reproducen en nuestra mente como si la estuviéramos viendo de nuevo.

‘Get Out’ (2017)

Ahora bien, si vamos a hablar de producciones que dejaron huella en la década que está por terminar, tenemos a juro que mencionar a ‘Get Out’. Sí, a la cinta que nos demostró que el racismo y la supremacía blanca siempre podrá sorprendernos y siempre podrá llegar a los extremos –así sea con las tonalidades exageradas que le aportó Jordan Peele como director–.

Cuando la producción de terror se estrenó muchos quedaron impactados con la trama, sobre todo porque no es la típica narrativa de terror en la que una pareja se va de vacaciones y un asesino serial los cazó, ni nada parecido. En realidad es una historia con un mensaje mucho más fuerte y que dejó latente una preocupación mucho más grande: ¿los blancos estarán tan locos como para dominar mentalmente a los negros? Tranquilos, es una pregunta retórica.

Con razón Peele se hizo con la estatuilla al Óscar por su Mejor Guion y fue ‘Get Out’ la producción que nos mostró a Daniel Kaluuya como una estrella a tomar en cuenta, y que le dio al director las agallas de lanzar otra cinta igual de peculiar durante este año, ‘Us’.

‘Call Me By Your Name’ (2017)

Ya estamos próximos a cerrar la lista, con esta mención solo faltarían dos más. Por lo que es evidente –o por lo menos para nosotros lo es– que este último trío de producciones serán la créme de la créme. En esta oportunidad, consideramos que ‘Call me By Your Name’ se merece su puesto en la lista, y no, no porque estamos en el 2019 y los protagonistas interpretan a una pareja homosexual. Nada de eso.

En realidad, creemos que la producción de Luca Guadagnino, protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer se mereció su Óscar como Mejor Guion Adaptado, y dejó una huella importante en el año 2017. La cinta fue tan icónica que recibió una ovación de pie al estrenarse en el Festival de Cine Sundance y en el Festival de Cine de Nueva York.

Entonces, ¿cómo podríamos dejar a la producción por fuera? Podríamos decir, y quizás equivocarnos, que esta cinta posicionó a Chalamet en el mapa de los éxitos, ya que luego de la película protagonizó otra favorita de la Academia ‘Beautiful Boy’ y una de las del momento, ‘The King’ para Netflix.

‘Avengers: Endgame’ (2019)

Y bueno, tanto que la esperaron, aquí está: ‘Avengers: Endgame’, aka la película más taquilla del 2019 no se podía quedar por fuera. Si pensaron que la dejamos de último, es por dos simples razones: es de las más recientes, y siempre dejamos lo mejor para el final.

Los hermanos Russo sin duda alguna dominaron el final de la década con el estreno de la producción de Marvel más esperada desde que la Fase Tres del MCU se nos dio a conocer, y nosotros estamos más que contentos de poder decir que la cinta se encuentra en nuestro top 10.

Efectos increíbles, narrativa impresionante, un Tony Stark que nos demostró que amar a tres metros sobre el cielo no es suficiente,o que decir “Ok” no es tan romántico como creíamos, y que por eso “Te quiero 3000” es la nueva frase oficial para demostrar afecto incomparable.

La producción de Marvel destronó a los bebés de James Cameron del trono, y posicionó a los Vengadores como los mejores de la taquilla, definitivamente este ha sido un gran final de década. Por lo que estamos emocionados por lo que la compañía traer para la nueva que está a menos de una semana de comenzar.

‘Joker’ (2019)

Ahora sí, el final llegó, y claro, cómo no lo vieron venir, si el 2019 fue el año de los finales y las despedidas. Pero para terminar con la lista debemos mencionar a una de las sorpresas del año: ‘Joker’ de Todd Phillips.

La adaptación oscuro y más “psicológica” de la historia del villano más querido del universo de DC Comics se estrenó en octubre de este año, y ahí es cuando Joaquin Phoenix dejó a su celular amado para demostrar que reír puede significar cosas malvadas.

El actor hizo un papel increíble en la producción, al punto que se encuentra dentro de los más esperados en la lista de nominados para el Óscar del 2020, y el ‘Joker’ destronó a ‘Venom’ como la película estrenada en octubre con mayor recaudación de dinero en la taquilla, así mismo, se posicionó como la película de clasificación R más taquillera de ese mes, sacando del camino a ‘Deadpool’, ‘Saw’ y otras.

El 2019 nos regaló mucho: éxitos, fracasos, vergüenzas taquilleras, y descubrimientos que marcarán la historia del cine. Pero si de algo estamos seguros es que el séptimo arte siempre nos dará victorias y memorias, por lo que estamos más que listo para lo que la nueva década nos traerá.

Información de:https://www.tekcrispy.com/

