Lanzan, otra vez, huevos a Fernández Noroña, ahora en Singuilucan (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. Por segunda vez en ocho días, el diputado federal del PT, Gerardo Fernández Noroña, recibió ‘huevazos’ en un evento de campaña de su partido en el municipio de Singuilucan, Hidalgo.

“Fuera Noroña, no te queremos en Hidalgo”, gritó un hombre mientras lanzaba los huevos a la mesa desde la que el legislador emitía su discurso en el acto de respaldo a la candidata a presidenta municipal.

En un video que captó el momento de la agresión se observa que los asistentes al evento siguieron al hombre y a sus acompañantes, pues al parecer no iba solo, mientras Fernández Noroña pedía en el micrófono no caer en provocaciones y no agredirlos también.

“No los agredan, no los agredan, regrésense, no los agredan, no caigan en la provocación… tomen sus asientos, no sirve de nada, a eso venían, a provocar, a que se disolviera la reunión”, llamó a los militantes de su partido que correteaban a quienes lanzaron los huevos.

A diferencia de hace ocho días, cuando también le aventaron huevos y tomates, pero en Huichapan, el diputado petista aseguró que esta vez no le atinaron.

Vinieron a aventar huevos y esta vez venían tan aterrados que no acertaron ni uno, vienen a echarme huevos, si yo les presto, dijo. El domingo pasado, otro grupo grupo agredió al legislador, hecho por el que Fernández Noroña presentó una denuncia. Los 84 municipio de Hidalgo están en campañas pues el 18 de octubre los habitantes elegirán a sus autoridades municipales, luego de que por la pandemia de coronavirus las elecciones se pospusieran para ese fecha.

