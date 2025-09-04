Lanzan convocatoria del Premio Estatal de Investigación en Salud 2025 (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. El Comité Estatal de Investigación emitió la convocatoria para el Premio Estatal de Investigación en Salud 2025, dirigido a profesionales del sector público y privado, investigadoras e investigadores, profesorado, estudiantado, colegios y sociedades del ámbito de la salud.

En el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), en representación del secretario de Salud y presidente de este órgano, Efrén Emmanuel Jarquín González; la subdirectora de Innovación y Calidad, Lorena Bolaños Rodríguez resaltó el compromiso del Gobernador Salomón Jara Cruz de impulsar la investigación científica en la entidad, al fortalecer los mecanismos y acuerdos que enaltecen esta importante labor.

La funcionaria informó que este año se mantienen los incentivos económicos en las categorías de Salud Pública y Salud Clínica: el primer lugar recibirá 50 mil pesos y una beca del 80 por ciento en estudios de Maestría en la Universidad en Internet (UNIR); el segundo lugar, 30 mil pesos; y el tercero, 20 mil pesos.

Durante el acto oficial se realizó el clic inaugural en la plataforma digital Sieval y la presentación del cartel oficial de la convocatoria. Las inscripciones están vigentes del miércoles 3 hasta el martes 30 de septiembre a las 15:00 horas, a través de sitio https://sieval.salud-oaxaca.gob.mx

El proceso de evaluación se desarrollará del 1 al 15 de octubre; mientras que la ceremonia de premiación tendrá lugar el 21 de octubre de 2025, en el marco de la conmemoración del Día del Empleado de Salud.

Cabe destacar que los trabajos serán evaluados por un grupo de personas expertas, avaladas por el Comité Estatal de Investigación, cuyo dictamen será definitivo e irrevocable. Para mayores informes, las personas interesadas podrán comunicarse al correo electrónico: investigacionensalud.sso@gmail.com.

Este premio constituye un referente y estímulo para la comunidad científica, al ser el máximo galardón estatal que reconoce el talento oaxaqueño de investigación en salud, con un impacto directo en el desarrollo científico y bienestar de la población.

