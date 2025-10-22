Lanza campaña de apadrinamiento de esterilizaciones para animales de compañía en Huajuapan (11:30 h)

}Huajuapan de León, Oax. 22 de octubre. Buscando controlar la reproducción de perros que no tienen dueño, Ayuda a Nuestros Peluditos Huajuapan puso en marcha una campaña para que los ciudadanos puedan apadrinar la esterilización de animales de compañía.
La encargada del grupo animalista, Noely Castillo Marín, indicó que buscan que las personas apadrinen a los perritos que están en resguardo, adopción, situación de calle o hogares temporales.
“La dinámica es que nosotros a los perritos que nos solicitan algunas personas, que quieren que se les apoye para esterilizar, o algunos perritos que algunos vecinos, saben que en mi calle está una perrita. Se le manda foto, hacen su donación en efectivo, y el día de la campaña nosotros mandamos evidencia de animalito al padrino, de que ya va hacer esterilizado. Todo es transparente, nos gusta mostrar lo que se está haciendo”, agregó.
Señaló que el padrino de esterilización tiene que pagar la cantidad de 220 pesos, en efectivo o por transferencia, pero para mayor información pueden mandar un mensaje a la página de Facebook Ayuda a Nuestros Peluditos Huajuapan.
Castillo Marín apuntó que también se busca apadrinar a perritas en situación de calle, que estén en celo, pero en estos casos se tiene que acudir con la veterinaria autorizada, para el cuidado en la recuperación.
“Nuestro grupo de ayuda, junto con rescatistas independientes, ese es nuestro objetivo seguir esterilizando y no parar hasta diciembre, digo a corto plazo hasta ese mes, que va terminar el año. Invitó la ciudadanía que se siga sumando es la única solución, esterilizara”, recalcó.
Invitó a las personas a esterilizar a sus animales de compañía, que lo pueden hacer en las diversas campañas que realizan otros grupos animalistas, rescatistas independientes, fundaciones, asociaciones civiles, autoridades municipales y de Salud.
Adelantó que el próximo viernes 24 de octubre en Huajuapan de León, realizarán una campaña de esterilización, en donde se espera tener buena respuesta de las personas para apadrinar a los animales de compañía.
