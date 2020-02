Lamenta Arzobispo los feminicidios registrados a nivel nacional y reconoce que en Oaxaca se mata a las mujeres por nada (15:15 h)

Sarai Jiménez

En su mensaje, durante la misa dominical que ofició en la Catedral Metropolitana, comprendió que haya manifestaciones muy duras por parte de la mujer, ya que al hombre le ha sido muy fácil acabar con la vida de las mujeres en las comunidades y en las ciudades.

Frente a los fieles católicos, aseguró que las mujeres portan un sagrario de la vida el cual debe ser cuidado, y por eso no debe de quitársele la vida del que tiene derecho de vivir cuando lo lleva dentro.

“Debe de haber respeto, pareciera que la mamá de las personas no enseñaron a respetar a la mujer, a las hermanas desde que son menores, por eso debemos enseñar con el testimonio, valorar a cada persona, respetarla y aceptarla”.

Criticó que muchos de los que se dicen ser fieles miren de manera impropia a las mujeres, por lo que preguntó si los hombres ven la belleza de Dios en las mujeres, pues pareciera que sólo las miran como un objeto de placer.

“Por eso las mujeres se quejan y luego dicen que las desnudan con la mirada, lo que es triste y lamentable, pues la mujer se da cuenta cuando se le observa con respeto y ternura, pero también cuando se hace con los instintos”.

“En muchos lados se observa tanta maldad, y se escuchan comentarios de que si Dios existiera no habría tanto problema”, manifestó.

“Dios quiere que las personas no se conformen por vivir sus mandatos, quiere más, por ello pregunta a las personas si han escuchado el mandamiento de no matar, pero les dice también que no se enojen, discutan ni desprecien al hermano”, puntualizó.