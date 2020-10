Lamenta Arzobispo incredulidad de oaxaqueños de la existencia del Covid-19, llama a usar el cubrebocas (14:05 h)

Pero a pesar de todo esto, dijo, muchas personas siguen pensando que no es verdad, y no quieren respetar el uso del cubrebocas ni la sana distancia, y al final esto es muy difícil para quienes están en una constante rebeldía.

Al recordar un pasaje de la vida de Jesús en donde se cuestionaban las leyes, reconoció que era necesario cumplir con las obligaciones, pero sin cargarle la mano con los impuestos a los que menos tienen.

“En aquel tiempo se veían injustas algunas leyes como se ve en la actualidad, entonces Jesús pidió una moneda y preguntó de quién era la figura que estaba ahí, y le dijeron que del César, entonces les dijo denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

“Muchos hablan sobre el derecho a decidir sobre su cuerpo, pero deciden sobre otro ser que aún está dentro de uno, es diferente”.

El jerarca de la Iglesia Católica, llamó a las personas a no decidir por otro, a dar gracias a Dios por ser madre, por tener esta bendición pues los padres no entraron en la controversia de decir si nacían o morían, sólo agradecieron por la nueva vida.

“Tampoco los ancianos deben ser un estorbo, no se deben dejar de lado porque ya no son productivos, no se les debe desechar porque son viejitos, por el contrario, se tiene que cuidarlos, pedirle a Dios que los bendiga, sacrificarse por ellos”.

A pesar de las circunstancias, recomendó a los oaxaqueños no dudar ni un solo momento de la presencia ni de que Dios existe.