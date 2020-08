LaLiga dice que Messi no puede irse del Barcelona (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de agosto. La Liga Nacional de Fútbol Profesional de España, conocida como LaLiga, se pronunció sobre la situación del jugador del Barcelona, Lionel Messi, ante su posible salida de la escuadra azulgrana.

En su comunicado, LaLiga afirmó que no tramitará la baja de Messi a menos que pague la cláusula de 700 millones de euros, es decir alrededor de 934 millones de dólares.

La organización expresó su apoyo al Barcelona y mencionó la situación que enfrenta el jugador y manifiesta que sigue vigente el contrato que existe de parte del astro argentino con el equipo español.

En el mismo documento se lee:

En cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula», señala el comunicado.

Cabe destacar que, al no liberar la baja federativa de Messi en el Barcelona, no se liberará la transfer, es decir, no habrá posibilidad de que se integre a otro equipo.

El pasado martes 25 de agosto el jugador argentino Lionel Messi comunicó al FC Barcelona a través de un burofax que quiere «rescindir unilateralmente» su contrato con los azulgranas.

