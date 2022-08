LadyDEA estalla en cólera y amenaza a empleados de sucursal bancaria en Coahuila (21:00 h)

Reportes locales señalaron que los hechos ocurrieron la mañana del pasado 24 de agosto en una sucursal Santander de la ciudad de Piedras Negras, donde la usuaria pidió que cinco mil pesos en efectivo le fueran devueltos en billetes de 20 pesos mexicanos. Su reacción al ver que había trabas originó una muestra enérgica de enojo.

Todo quedó registrado en videos, fue viralizado en redes sociales y así nació LadyDEA. La mujer no solo maldijo a las empleadas del banco, además amagó que habría una intervención de la agencia antidrogas si ella lo ordenaba.

Antes de que anunciara su presunto nexo con la DEA, ejecutivas del lugar advirtieron que llamarían a la policía local si la señora no se calmaba en el trato y por elevar el tono de sus exigencias al centro bancario de la avenida Heroico Colegio Militar, cerca de la calle Mérida en la colonia Roma.

“¡Ese pinche video se quita ahorita, soy de la DEA, estúpida, muévete!”, señalaba cuando notó que era grabada, al tiempo que seguía ofendiendo a las trabajadoras, causando el pánico y la extrañeza de las personas que esperaban su turno.

Una persona, supuesta ejecutiva del banco, provocó la escalada de furia, pues mencionó que la mujer no tenía ningún rango para tratar de esa manera ni comportarse con la prepotencia con que actuaba. Ahí fue cuando dio gala de su presunto nexo con la dependencia norteamericana.

Todo empezó en la zona de ventanillas. Al parecer, la trabajadora comentó que no podía cumplir con lo que era solicitado, pero no se escuchó el motivo preciso. Ante ello, LadyDEA dijo que ya había acudido a tres bancos distintos y obtuvo la misma justificación que ya no estaba dispuesta a tolerar.

“Y quiero los billetes rápido”, reclamó dejando parte del dinero en la zona. Para ese momento todo estaba en relativa calma. El resto de los clientes se mostraban sorprendidos, mientras una empleada siguió a la señora para abundar en explicaciones. La orden ya había sido girada y la molestia había estallado.

“¡¿Sabes quién soy, estúpida?, muévete, cállate!”, “¡Muévase hija de tu p… madre!”, “¡Y ustedes no hablen!”, “¡Mué-ve-te!”, “¡No se haga p*nd*j*!”, “¡El dinero me tiene hasta la v*rg*!”, fueron parte del rosario de ofensas para sumar sus exigencias.

LadyDEA movía los brazos, tronaba los dedos y seguía maldiciendo furiosa porque estaba harta de que no cambiaran sus billetes de 500 pesos por efectivo de menor denominación. Alpunto de tirar su dinero al piso en el ajetreo.

“¡Cállate, cállate, cállate, pu…, cállate!”, “¡Atrévete, atrévete!”, “No me sigas, siéntate”, “¡Se los va a cargar la v…, quítate de aquí!”, seguía la lista de maldiciones.

Otra empleada trató de calmar la situación. LadyDEA seguía preguntando por la agencia norteamericana y fue entonces que le inquirieron que no tenía poder para seguir con su arrogancia. La escena duró poco más de dos minutos y nadie sabía qué más hacer

