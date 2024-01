La verdadera historia del Club de Golf Las Parotas en Huatulco: Ricardo Salinas Pliego (19:42 h)

Ahora que hay tanto interés por el campo de golf en Huatulco, les quiero contar un cuento. Hace muchos años, en la década de los ochenta, a los #Gobiernícolas entonces encargados del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) se les ocurrió la brillante idea de desarrollar una nueva zona turística hoy conocida como Huatulco, en Oaxaca.

Su sueño guajiro y pendejo era crear un destino turístico alternativo a Cancún – por supuesto, sin poner de su dinero, ni tomando riesgo alguno – para lo cual usaron el dinero de impuestos del pueblo a lo pendejo para proceder a mal invertirlo. Como era de esperarse, eso no sucedió y Cancún es desde hace años mucho más importante como destino turístico que Huatulco.

A pesar de ello, distintos gobiernos procedieron a gastar enormes cantidades de nuestro dinero para hacer el desarrollo y, entre otras cosas, se les ocurrió construir un campo de golf para apoyar el crecimiento del destino turístico.

Adicionalmente, y de mala manera, se robaron las tierras comunales, mismas que hasta la fecha siguen siendo motivo de conflicto y resentimiento con los pocos pobladores locales.

Pasaron 42 años, y al inicio de este sexenio el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que TODO el dinero de FONATUR se destinaría al magno proyecto del Tren Maya y que las propiedades que había acumulado FONATUR pasarían a los estados para su administración.

En este contexto fue que los #Gobiernícolas de Oaxaca me pidieron 640 millones de pesos por el campo de golf, que ya para entonces estaba bajo mi cuidado. Por supuesto, me negué a comprar el campo por 2 razones: primero porque el valor del terreno lo consideraron pensando que ahí se podían construir casas y hoteles, lo cual por supuesto no es el caso ya que no hay licencias para ello; y segundo porque no quería destruir el campo de golf dado que es el atractivo central de Huatulco.

Lo que sí es que esta decisión del presidente Andrés, le cayó como anillo al dedo a los #Gobiernícolas corruptos del estado de Oaxaca a cargo del gobernador Salomón Jara porque, ¿que creen? Les acababa de llegar un regalazo para seguir mamando recursos públicos…. ¡Ahora podrían robar más! FONATUR y todos sus terrenos en Oaxaca, serán un magnífico regalo para los ladrones dentro del gobierno de Oaxaca.

Y se preguntarán ustedes, ¿pero por qué tenía Salinas Pliego el campo de golf en administración? Bueno, pues les cuento: por allá en el 2001, siendo Vicente Fox presidente, su gobierno declaró que vendería todas las casas y barcos propiedad del gobierno federal.

Porque a los #Gobiernícolas les gusta vivir bien y por ello cuando desarrollaron Huatulco – al igual que en Cancún e Ixtapa – construyeron una magnífica casa de gobierno para uso y disfrute de los #Gobiernicolas , sus hijos y amigos, ya ven que se creen dueños de México.

El caso es que llega el presidente Fox y decide que va a vender la casa de gobierno y, tras varios intentos fallidos de licitación, finalmente la compré yo y parte del trato fue que yo promovería Huatulco como un destino turístico.

Desde aquel entonces comenzamos a analizar opciones de cómo podríamos hacer de Huatulco un destino más atractivo y competitivo. Esto, combinado con mi interés por el golf, así como de mi convicción del impacto positivo que este deporte tiene sobre quienes lo practican – puesto que inculca valores como la responsabilidad, resiliencia, honestidad, integridad, respeto, perseverancia, empatía y muchos más –, tomé la decisión de rescatar el campo de golf en Huatulco.

Lamentablemente, debido a que los #Gobiernícolas son ineptos, holgazanes y ladrones, tras 32 años de una mala operación, el campo se encontraba en condiciones lamentables. Su diseño era obsoleto, el tipo de pasto no era adecuado y, por supuesto, el mantenimiento de todo el club estaba dado al traste.

Entonces, cuando en el 2012 buscamos y obtuvimos la concesión para operar el campo de golf, manteniendo la propiedad en manos de FONATUR, en tan solo dos años logramos rediseñar por completo el campo. Se resembró, plantaron y se formaron desde cero las áreas de green y como resultado tuvimos un campo abierto al público y francamente espectacular a partir de 2014. Desde entonces está abierto al público y miles de turistas, gran parte de ellos canadienses que visitan Huatulco, disfrutan de su instalación y lo recomiendan ampliamente.

Pero aún con todo ello el flujo turístico hacia Huatulco es muy bajo, por lo que el número de rondas que se juega anualmente ronda las 4,000 y por ende el club sigue teniendo un déficit operativo importante. Además, cabe señalar que los terrenos aledaños fueron vendidos por FONATUR a particulares y hoy forman parte integral del campo de golf; hay por lo menos unas 50 casas, en su mayoría propiedad de extranjeros, que están dentro del club de golf.

Debo recordarles que la concesión que obtuvimos fue por 10 años y se venció en el 2022; ante su inminente terminación, se hizo lo normal en este tipo de situaciones que es solicitar la extensión, algo que hicimos apegados a la normatividad y logramos. Y lo logramos porque evidentemente al gobierno, a través de FONATUR, no le conviene seguir pagando una operación deficitaria por el campo de golf, además de que por su ineptitud de cualquier forma lo harían de manera deficiente.

Ahora bien, se preguntarán ustedes, queridos lectores, ¿y qué beneficio tengo yo al operar el campo y por qué pedí la extensión? Pues no tengo ningún beneficio al operar el campo; quise seguir con la operación de Huatulco fundamentalmente por tres motivos: • Tengo cerca de 30 personas que han trabajado conmigo a lo largo de los últimos 12 años y me preocupa que queden desempleados y desamparados. • Desde hace mucho tiempo, tengo interés en que Huatulco siga como un destino turístico, con posibilidad de crecer en el futuro, y para eso es importante preservar el único campo de golf en el estado de Oaxaca. • Cuando voy a mi casa en Huatulco por unos días me gusta jugar golf en un campo que esté en perfectas condiciones. Hoy en día, la operación del campo no genera suficiente ingreso para pagar sus gastos; nos cuesta alrededor de 15 millones de pesos anuales mantener el club operando, principalmente en sueldos del equipo para operación y mantenimiento del campo. Así las cosas, les hago una confesión: la operación y mantenimiento de este campo es el capricho personal de un hombre rico.

Pero ahora vayamos a la parte central del chisme: ¿por qué tanto pleito de mi parte contra los #Gobiernícolas por el derecho de administración y operación del club? • Primero porque tengo un contrato que nos da el derecho de operación hasta el año 2027 y, como todos los contratos, se tiene que respetar, particularmente por parte de los #Gobiernícolas que siguen acostumbrados a actuar como si fuesen dueños de México. A todos ellos lamento informarles que este claramente no es el caso y que en mí han encontrado un adversario no solamente preparado, sino con muchos recursos y principios. • Y segundo porque sé perfectamente que, si le devuelvo la operación del campo al gobernador Salomón Jara, ahora dueño de FONATUR Oaxaca, lo destruirá de inmediato, ya sea por negligencia, incapacidad o conveniencia. Y seguro que va a fraccionar el campo y vender los terrenos a “desarrolladores amigos” para su beneficio personal y el de su familia y amigos. Ante todo, algo sí les puedo asegurar: seguiremos defendiendo el campo de golf de Huatulco como una parte integral de su atractivo turístico, como una fuente de ingresos para las familias que dependen del campo y la actividad turística y, por supuesto, como un contrato que todas las autoridades deben respetar.

Ya después del 2027… cuando yo he dicho que se los voy a devolver, seguramente el campo caerá en manos de los #Gobiernícolas – y no se necesita ser adivino para anticipar lo que sucederá entonces – pero por ahora ME VAN A TENER QUE ESPERAR A QUE YO SE LOS QUIERA ENTREGAR Y PUEDAN POR FIN, SACIAR SUS INSTINTOS DEVORADORES DE PROSPERIDAD Y FUENTES DE TRABAJO.