La única y verdadera meta de AMLO, establecer una dictadura de partido: Javier Coello Trejo (16:00 h)

Por Edmundo Cázarez C

-Segunda y última parte-

Fotos: Adrián Ponce

Oaxaca de Juárez, 1 de julio. “Un gobernante debe tener muy bien definida su posición, pero, sobre todo, mucho muy bien definido al país que está gobernando. Yo no puedo aceptar que un presidente de la República o un gobernador, hagan cosas que lastimen tan profundamente e irreversible a la sociedad. Los mexicanos ya somos unas sábanas demasiado orinadas para no entender y para no comprender. ¡Carajo!!, hemos vivido cosas gravísimas, bonitas, feas, pero también, del infierno. Así es que, la única y verdadera meta de López Obrador es establecer una dictadura de partido”, afirmó el prestigiado abogado Javier Coello Trejo, en la segunda y última parte de la entrevista exclusiva que concedió a MISIÓN POLÍTICA

Con una extensa trayectoria dentro del servicio público y un experto en cuestiones jurídicas, sostiene que el ciudadano común y corriente ya está cansado de la no aplicación de justicia, y no le queda de otra que hacerse justicia por propia mano… ¡Ojo por ojo y diente por diente!!

Asimismo, al consultarle su valiosa opinión acerca de que la Guardia Nacional, en la próxima administración federal quedará encuadrada dentro de las filas del ejército, dijo: “Claudia Sheinbaum no debe autorizar que la Guardia Nacional quede dentro de la SEDENA, ya que nuestro ejército no debe ni tiene porqué cumplir con funciones de policía ni los miembros de nuestro ejército fueron formados para investigar” Aprovechando el tema de la Sedena, le cuestioné: ¿Cómo se escoge a un nuevo Secretario de la Defensa Nacional?, y me respondió: “Un nuevo secretario de la Defensa Nacional, se escoge entre los generales de alto rango, dentro de una cúpula de poder militar que se conoce como -La mano que aprieta-“

Por último, al preguntarle: ¿Una vez que Claudia Sheinbaum esté sentada en la silla presidencial, seguirá tomando en cuenta a los lideres de Morena, que, seguramente, la estarán presionando para que tome decisiones a su favor?, me dijo: “Siendo ya presidenta de México Claudia Sheinbaum, ya no tomará en cuenta a los supuestos lideres de las tribus de Morena, y entre ellos mismos, se van a despedazar”

-Usted que es un destacado abogado, por favor, explíqueme ¿Qué va a suceder con ese aparente divorcio y distanciamiento que hay entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Secretaria de Seguridad Federal que se odian a muerte?

-A ver, vamos por partes… ¿Yo qué haría? Con la experiencia que adquirí tras haberme desempeñado como Agente del Ministerio Público del fuero común y jefe de la policía en mi natal Chiapas. Además, ser secretario particular del entonces Procurador de Justicia de Chiapas y Ministerio Público Federal, combatiendo la corrupción… ¿Qué haría yo? Sin lugar a dudas, establecer un mando único….

-…Perdone que le interrumpa, la orden presidencial fue utilizar a los soldados como policías…

-¡No!!, los miembros de nuestro ejército no fueron formados para investigar…

-A lo mero macho, ¿Cuál es la verdadera función de nuestro Ejército, puesto que los traen hasta de albañiles?

-Nuestro Ejército está preparado para defender la soberanía nacional. Para atender y auxiliar a la población durante y después de los desastres naturales, pero, sobre todo, para salvaguardar la seguridad de la nación. No mi querido amigo, nuestros soldados no pueden ni deben ser utilizados para investigar, además, no saben investigar.

-Entonces, dígame ¿En quién demonios recae la facultad de investigar?

-Obviamente, en el Agente del Ministerio Público y en la policía de investigación

-¿Por qué ese absurdo ahínco en defenestrar y odiar a la policía?

-Odiar o defenestrar a la policía… ¿Qué nos ha traído como consecuencia? Una delincuencia desatada. Mi querido Edmundo, permítame hacerle una breve remembranza. ¿Cuál fue la consecuencia cuando llega como Procurador General de la República Jorge Carpizo?, bueno, pues lo primero que hizo este señor, fue llamar y calificar a toda la policía judicial federal… ¡como bandidos!!

-¡Qué barbaridad!!

-¡Exacto!!, pues ese policía, a quien su máximo jefe lo descalifica de tal manera, si sabe que su jefe así lo define, pues no le queda otra que ser, de verdad… ¡un verdadero bandido…!!

-¿Estamos haciendo mal la tarea?

-¡Por supuesto!! Considero que la virtual señora presidenta electa debe actuar de inmediato para remediar todo esto…

-¿Con acciones precisas y concisas ante el desmadre que le deja López Obrador?

-¡Claro que sí!! Punto número uno: No debe autorizar que la Guardia Nacional se vaya al ejército.

-¿Por qué?

-Es que, eso, no puede ser. La Guardia Nacional tiene que ser una policía de seguridad y su objetivo primordial debe ser la prevención del delito.

-¿Y la investigación del delito?

-Para eso, está la policía de investigación… ¡No hay que confundir las cosas!!

-¿Por qué no quiere López Obrador a Omar García Harfuch?

-¡Vaya pregunta…!! ¡No lo sé!!

-¿Será que García Harfuch algo le sabe a López Obrador?

-Puede ser, pero no lo sé.

-¿Usted cree que el atentado que sufrió García Harfuch fue para callarlo?

-A Omar, lo han acusado de muchas cosas y nada de eso es cierto. Yo lo conozco desde que era niño, es un joven muy honesto.

-El mismo López Obrador dijo que el atentado que sufrió Omar García Harfuch, había sido un “auto atentado”, lo mismo dijo del atentado en contra de Ciro Gómez Leyva…

-Mi querido amigo, le repito, yo conozco a Omar García Harfuch desde que era niño, es más, lo vi nacer y lo quiero mucho.

-¿García Harfuch es su amigo?

-Me honra decirle que sí. Mira mi querido Mundo, el que es buen amigo suyo, no lo lastima.

-¿Lo ha visto frecuentemente?

-No, porque no soy bien visto por la 4T… ¿Si me entiende? Vamos, para qué carajos voy a lastimar de esa manera a Omar García Harfuch.

-Los amigos se conocen en las buenas y en las malas…

-Cuando atentaron en contra de él, inmediatamente le llamé y me puse a sus órdenes, le dije que siempre he estado y estaré con él

-¿Por qué y quiénes son los quieren acabar con él?

-A quienes están cometiendo esta aberración, les digo que es una verdadera torpeza….

-¿Así como, también, es una torpeza presidencial, desaparecer los órganos autónomos?

-¡Ni más ni menos!! En lugar de fortalecerlos, es decir, si yo no tomo ni agarro los bienes de la nación para mí… ¡Cuál es el problema?… No mi amigo… ¡Es al contrario!! Que me investiguen.

-¡No entiendo!!, ¿Cuál es la idea de López Obrador con todo esto?

-Simple y sencillamente, establecer una dictadura de partido

-¿A lo Mero Macho…?

-Sí, así es como lo veo yo

-¿Me lo puede barajear más despacio?

-Recordemos que Morena, el movimiento político, porque de ninguna manera es un partido político…

-¿Una simple secta?

-Le repito, Morena es un simple movimiento y no es partido…

-Aún así, ya van dos ocasiones que ganan una elección presidencial…

-Es que Morena está constituido por “tribus”

-¿Qué va a pasar cuando Claudia Sheinbaum, siendo ya presidenta de la República, ya no tome en cuenta a esos “supuestos” líderes de esas abominables “tribus”?

-¡Carajo!!, se van a despedazar entre ellos mismos

-¿El “lloriqueo” de Gerardo Fernández Noroña, una simple “muñeca fea” que lo dejaron abandonado en un rincón, en donde ni los ratones lo quieren?

-Ja, ja, ja, ahora sí me hizo reír. A ver, vamos a ver mi querido amigo, en lo personal, a mí, no me cuadra Noroña.

-¿Qué atributos tiene este sujeto?

-Noroña, es un individuo que empezó hacerse notar, siendo cobijado por el Barzón. Es alguien que no respeta la ley…

-No falta quien lo califique de ser muy “popular”

-¡Quien no conoce a Dios, a cualquier chango se le hinca!! También he escuchado a quienes lo califican de ser un muy buen orador… ¡Bah!!, patrañas. Digamos que es uno de esos “merolicos” de pueblo…

-¿Y qué me dice de su “florido” vocabulario?

-Es sumamente grosero y hasta raya en la “patanería”

-Pues le exige a Claudia Sheinbaum que lo haga secretario de Gobernación…

-¡Válgame Dios!!, nada más dígame… ¿En donde carajos lo van a poner a él?

-¿Quiere cobrar caro su “compañerismo” con López Obrador?

-¿No!! Estoy completamente seguro que Claudia Sheinbaum no se dejará llevar ante esas aberraciones.

-¿Qué me dice de los recientes nombramientos de quienes integrarán el gabinete presidencial?

-No he visto los nombramientos que se anunciaron ayer jueves, pero, sí, me siento muy contento porque la virtual presidenta electa va a gobernar con eficiencia.

-¿Qué es lo que no le gustó de esos nombramientos?

-De lo único con lo que no estoy de acuerdo, es la designación de la Consejera Jurídica de la Presidencia de la República…

-¿Ernestina Godoy?

-No, no es por ella, mucho menos, por la ciudadana Ernestina…

-¿…Entonces?

-Por que no es “docta” en el tema del Derecho.

-Estoy totalmente de acuerdo con usted, dejó mucho que ver durante su paso en la Fiscalía de la Ciudad de México…

-Fue simple y sencillamente… ¡pavoroso!! En el 2022, si nos ponemos analizar, los datos del INEGI, que es la institución más acreditada para realizar encuestas, porque a eso se dedican. Le decía, en 2022, hubo 26.8 millones de delitos cometidos en todo el país y el 96.3 por ciento no se denunciaron, muchos menos se iniciaron carpetas de investigación en la Ciudad de México, ello arroja que el 80 por ciento de la población ya no cree en la impartición de justicia, mucho menos, en los funcionarios encargados de aplicarla.

-¿Obligan al ciudadano común y corriente hacerse justicia por propia mano?

-¡Claro!!, cansados, no les queda otra que aplicar la Ley del Talión “Ojo por ojo y diente por diente”.

-Vaya que Claudia Sheinbaum tiene un enorme paquete entre manos…

-Eso es lo que tiene que evitar…

-¿Tendrá una tarea sumamente imposible de realizar?

-No mi amigo, es difícil, pero no imposible

-Se me quedaba una pregunta perdida en mi mente… ¿Por qué López Obrador odia tanto a la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña?

-Por la simple y sencilla razón que no se apegó a lo que López Obrador quería, tal y como lo hizo Arturo Zaldívar…

-¿Es por eso que López Obrador quería que Arturo Zaldívar permaneciera dos años más en el cargo, hasta el final de su administración?

-¡Exacto!!, López Obrador ya tenía previsto meter la “pretendida” Reforma al Poder Judicial y pasara sin ningún contratiempo

-¿Quién nos podrá salvar?, si ya tienen bajo su control la Cámara de Diputados y lo que es peor, solamente les faltan dos senadores para tener un control absoluto

-Espero que el Tribunal Federal Electoral resuelva en derecho, en justicia y apegado estrictamente a la Constitución. Acuérdese usted que Morena, el PT y el Verde, hicieron una coalición, entonces, ese porcentaje de diputados, a ellos, les toca el 8 por ciento.

-¿Quieren adueñarse del país por completo?

-No le queda de otra al Tribunal Federal Electoral que resolver en base a conciencia y de acuerdo al derecho, pero bueno…

-Yo no creo que se pueda gobernar un país sobre las rodillas…

-Lo que no se puede gobernar a un país, es con el hígado

-¿Qué es lo que define a un buen gobernante?

-¡Qué pregunta tan interesante me formula!! Un gobernante tiene que tener muy bien definida su posición, pero, sobre todo, mucho muy bien definido el amor al país que está gobernando.

-Eso, es lo que menos tiene López Obrador…

-Yo no puedo aceptar que un presidente de la República o un gobernador, haga cosas que lastimen tan profunda e irreversiblemente la sociedad…

-Dios se apiade de nosotros por algo tan imperdonable que está haciendo López Obrador…

-Deje usted a un lado lo imperdonable… ¡Carajo!!, es mucho muy lamentable…

-Javier Coello Trejo posee una enorme experiencia en el tema…

-Mi querido Edmundo, ya tengo 75 años de edad…

-Aunque sé muy bien que le molesten los halagos, debo reconocer que es un abogado exitosísimo…

-No es que me molesten, mucho menos, soy un hombre soberbio. Javier Coello Trejo es un simple abogado…

-Uyy… ¡pero no se enoje!!, lo que sí sé, es que no se deja de nadie ni lo espantan…

-No Edmundo, cómo cree que me voy a enojar con usted, al contario, le reconozco su profesionalismo y ese enorme amor y respeto que siente por su profesión. Javier Coello no es un abogado exitoso, un simple abogado… ¡eso sí, de nadie me dejo!!

-¿Un abogado peleonero?

-Sí soy peleador, pero no conflictivo, que son cosas mucho diferentes…

-A lo Mero Macho, aunque me corra de su oficina, a mí, no me chamaquee… Javier Coello Trejo no es un abogado del montón… ¡así de claro!!

-Ja, ja, ja, ha venido varias veces conmigo a conversar y es la primera vez que veo que saca la “casta”. Tranquilo querido amigo…

-Entonces, según usted ¿Cuál es la verdadera personalidad que refleja el abogado Javier Coello Trejo?

-La verdadera personalidad que se refleja en un ser humano, es el respeto y la humildad. Ese es el Javier Coello Trejo al que usted se refiere y tiene enfrente.

-Jamás he escuchado que usted se sienta el más chingón de todos los abogados…

-¡Uff!!… ¡Vaya entrevista con usted!! Pude haber sido el màs chingón, pero es mi obligación personal y moral, respetar a los demás.

-Tampoco he escuchado que a Javier Coello Trejo lo califiquen de narco abogado…

-Tan es así, que aquí estoy, tan fresco como una lechuga y tan tranquilo como un búho…

-Vamos, ni tan siquiera de ratero, porque no vive rodeado de enormes lujos…

-Mire mi querido amigo Edmundo, en la vida hay tres cosas que no se pueden ocultar…

-¡Venga…!!

-Déjeme explicarle cuáles son esas tres cosas que en la vida no se pueden ocultar: El amor, el dinero y la putería…

-Sin faltarle el respeto y gracias por la confianza que me dispensa, jamás, he escuchado que alguien se refiera a usted como un abogado pendejo…

-Claro que no me está faltando el respeto. Como abogado, ayudado por mi equipo de colaboradores, cuando estuve laborando en la Procuraduría General de la República, pudimos consignar a cuatro mil funcionarios federales…

-¿Así, de ese tamaño?

-Desde secretarios de Estado, hasta directores y subdirectores de dependencias federales y estatales. Acuérdese de una cosa Edmundo, si el jefe no roba… difícilmente los de abajo roban.

-¿Los subalternos hacen lo que ven en el jefe?

-¡Exacto!!, el jefe tiene la calidad moral para jalar a un cabrón y ponerlo en orden y decirle… ¡Te vas mucho a la chingada por ratero!!

-Ya entendí, y si el jefe roba…

-¡Obviamente!!, cuando el jefe roba, ¿cómo carajos va a poder correr a alguien por ratero? De inmediato, le va a reclamar… ¡Jefe, no se haga pendejo, porque le traje su lana cabrón!!

-La verdad no ofende, pero lastima…

-Esa es la gran realidad.

-Antes de irme y agradecerle su valioso tiempo…

-¡Carajo!!, no me diga que ya quiere irse… Ya me hizo hablar… ¡Ahora se aguanta!!

-Entonces dígame… ¿Qué le espera a México con este nuevo gobierno y tener por primera vez a una mujer en la silla presidencial?

-Yo espero que se aterrice todo esto con absoluta conciencia

-¿Claudia Sheinbaum está recibiendo un gabinete impuesto?

-Raquel Buenrostro, como Secretaria de la Función Pública, es una mujer investigadora y con una magnífica preparación académica y profesional. Aunque no la conozco personalmente, es una mujer dura y de carácter determinante.

-¿Una mujer de hierro?

-Yo no le llamaría de esa forma, pero sí, una mujer de convicciones e institucional

-¿Claudia Sheinbaum requiere de gente honesta?

-Honesta si, honrada no…

-Ah, caray, explíqueme como está eso…

-No hay nadie que sea honrado, pero lo que se llama honrado. Honesta es aquella persona convencida de sus principios…

-¿Qué se necesita para ser honrado, honrado…?

-Para ser honrado, pero lo que se llama honrado, mi querido Edmundo, necesitamos cuando menos, respetar la ley de Dios…

-¡Tómala…!!

-A ver dígame, ¿Quién no ha deseado la mujer de su prójimo…? Así es que, honrados, honrados… ¡Nooo!!

-¿En Arca abierta, hasta el más justo peca?

-¡A güevo!! Claro que sí… ¡En Arca abierta, hasta el más justo peca!!, como bien me lo dijo al formularme su pregunta.

-¿Qué se necesita para que el país camine bien?

-Que se respeten las instituciones

-López Obrador dijo en su mañanera, que si había cometió un error, que lo sentía mucho pero que ya se iba…

-Lo que pasa, es que el señor presidente no cometió un solo error, cometió muchísimos y por puros tontos caprichos…

-…Un ejemplo…

-Usted cree que sea correcto que se hayan enterrado 300 mil millones de pesos en el aeropuerto de Texcoco y que se siga pagando…

-Claro que no…

-También cree que sea correcto que se haya construido ese Tren Maya, devastando la selva lacandona, uno de los principales pulmones del mundo. Yo me pregunto… ¿En dónde están las maderas preciosas que se cortaron ahí?

-Ahora yo le pregunto, ¿A lo Mero Macho, cree que vayan a investigar eso?

-Vaya usted a saber….

-¿Por qué aceptó Claudia Sheinbaum realizar estos recorridos en el Tren Maya junto a AMLO, no la convierten en cómplice?

-Yo entiendo mi querido amigo, en política, el jefe es el jefe, hasta que deja de serlo… ¡Muerto el rey… Viva el Rey!! Lo que yo estoy viendo, es que la señora Sheinbaum va por buen camino, y de alguna manera, está pintando su raya.

-¿Por qué aceptó Marcelo Ebrard estar dentro del nuevo gabinete presidencial?

-Ebrard es un hombre muy político que ya gobernó, además, lo hizo bien. Con sus errores y con todo lo que usted quiera, pero gobernó bien.

-¿Qué me dice de Juan Ramón de la Fuente?

-Es una persona sumamente preparada, si nos ponemos analizar a cada uno de los convocados al nuevo gabinete, encontraremos que hay un noventa por ciento de eficiencia y diez por ciento de lealtad.

-¿Un gabinete hecho de amigos?

-Mire Edmundo, yo tengo amigos gobernadores o que fueron gobernadores, quienes me visitaban aquí mismo…

-¿De qué hablaban?

-Yo les decía: “Mira mi amigo, no me estas pidiendo este consejo, pero te lo voy a dar… ¡Saca a tu familia de tu gobierno!!” De inmediato, me decían ¿Por qué?, pues por la simple y sencilla razón que tu hermano ya se siente gobernador, al igual que tu primo… ¡Saca de inmediato a tu familia del gobierno que encabezas!!

-¿Y le hacían caso?

-Me ponían de pretexto… ¡pobrecitos!! Nada de qué pobrecitos, dales un sueldo y mándalos fuera de tu gobierno

-¿Y a sus amigos?

-Les decía que a sus amigos les diera afecto, pero no trabajo. Les hacia ver que siendo sus amigos, los podía chingar con la mano en la cintura.

-¿Es cuando vienen las puñaladas traperas?

-¡Exacto!! Es por eso que Javier Coello Trejo, siempre, ha sostenido la honestidad, la lealtad y la congruencia muy presentes.

-¿Por qué está dejando Claudia Sheinbaum las carteras más fuertes para el último?

-Está dejando Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad Pública. Por cierto, por ahí, sacaron unas listas del probable “gabinete”, pero era el “gabinete” que quieren las “tribus” de Morena

-¿Le costará trabajo a la nueva presidenta designar a quien será el secretario de la Defensa Nacional y cómo se escoge?

-El secretario de la Defensa se escoge entre los generales de alto rango…

-¿Una cúpula del poder militar?

-¡Claro!!, y se llama “la mano que aprieta”

-¿El Ejército Mexicano requiere de un mando joven?

-¡Claro que si!!, pero un general joven y consciente. Pero generales soldados como lo fue Antonio Riviello, como lo fue Marcelino García Barragán y como lo fue el general Arévalo Gardoqui, nada más que Arévalo Gardoqui se perdió en el mundo de la pendejada

-¿Y Félix Galván López?

-Otro general de excelencia. Félix Galván López era un señorón

-¿Y el general Crescencio Sandoval?

-No lo conozco, pero el Ejército y la Marina son leales a la figura del presidente de la República, pero no a la persona.

-¿Hasta que grado radica esa lealtad? Vea usted lo que acaba de suceder en Bolivia…

-Yo le puedo asegurar que lo sucedido en Bolivia, fue algo pactado con el propio presidente. Cuando hay un verdadero golpe de estado, entran y ametrallan a todo mundo y a chingar a su madre… como sucedió con Salvador Allende. Este militar llegó, dialogó con el presidente y al salir lo detuvieron ¿Cuánto tiempo va estar detenido?, bah, le sacan la foto y lo mandan para su casa.

-Vaya, vaya…

-Mi querido Edmundo, los mexicanos ya somos unas sábanas demasiado orinadas para no entender y para no comprender. Hemos vivido cosas gravísimas, bonitas, feas, pero también, del infierno

-Volviendo al México real, hay muchos soldados que están muy enojados con el propio presidente…

-Nuestros soldados están encabronados porque los agarraron de albañiles…

-¿De qué demonios les sirve la preparación recibidas en el Heroico Colegio Militar o en la Escuela Superior de Guerra? ¿Para acabar de simples albañiles?

-Por eso, mi querido amigo, nuestros soldados son tan leales que obedecen las ordenes de sus superiores. Mire usted, recuerdo que estando dentro de mi función como Agente del Ministerio Público Federal y como subprocurador general de la República, cuando el Ministerio Público Federal requería de la intervención del ejército, tomaba el mando, lo recuerdo perfectamente, en varios asuntos que me tocó atender.

-¿Le tocaba dar órdenes a los militares?

-Con disciplina y respeto, le indicaba a un capitán, a un mayor o un coronel, que tal o cual persona no pasaban de un determinado lugar…. ¡y no pasaban!! Nuestros soldados son disciplinados y respetuosos. ¡Carajo!!, ese es nuestro Ejército, la disciplina pura.

-¿Por qué ya nadie respeta a los policías ni a los soldados?

-Acaba de tocar un punto importantísimo de los policías y hay que analizarlo con mucha profundidad.

-¿Un policía se despoja del ser humano que lleva adentro y se convierte en un simple número al enfundarse en su uniforme?

-¡Carajo!!, que buena pregunta. Mire usted, ¡UN POLICIA ES UN SER HUMANO!!, así con mayúsculas, negritas y signos de admiración. Son personas igual que usted e igual que yo. Cada policía tiene a su propia familia, sus hijos y nietos. No entiendo porque demonios no los respetan…

-¿Consecuencia de esa desbordada corrupción?

-De que hay corrupción… ¡Claro que hay corrupción!!

-¿Qué tienen que hacer los jefes policiacos para limpiar esa imagen?

-Simplemente, poner orden y correr o consignar a los malos policías que roban, pero también, consignar a todos esos policías que se pasan de cabrones.

-¿Proveerlos de un buen salario y una adecuada preparación?

-¡Exacto!!, si perciben un buen sueldo, no tendrán ninguna necesidad de robar, mucho menos, pedir “mordidas”. Siendo subprocurador general de la República, llegué a manejar poco más de 4,500 agentes de la entonces policía judicial federal y de antinarcóticos. Entre 70 y 80 comandantes y 250 jefes de grupo. Me reunía con ellos y conocía a cada comandante y jefe de grupo. Sabía perfectamente cuando alguien no estaba dando buenos resultados…

-¿Cómo los reprendía?

-De inmediato, los mandaba llamar y les decía: “A ver cabrón ¿qué carajos te pasa?, y contestaba: “Mire jefe, es que la cagué, me metí con una vieja y claro, mi señora me hizo un escándalo”

-¿Cuál era su postura?

-Les pedía su autorización para conversar con su esposa y accedían. Era conciliar y se arreglaba el problema. No me lo va a creer, pero esos comandantes y jefes de grupo me tomaron un enorme afecto y demostraban respeto y lealtad.

-Les tocaba fibras sensibles…

-¡Exacto!!, los policías son quienes nos cuidan, le repito, son seres humanos.

-¿Insisto, porque casi toda la ciudadanía, de rateros nos los bajan?

-¡Eso nos es justo!!, por culpa de unos cuantos malos policías, pagan todos. Llamarlos o calificarlos de rateros a todos, esa, es una falsa imputación. Ahí tiene lo que sucedió con Jorge Carpizo, fue terrible el caso del Cardenal Posadas Ocampo en Guadalajara, complicó muchísimo todo, cuando la actuación de la hoy Fiscalía de la Republica debería ser totalmente contundente.

-Hoy, la Fiscalía de la República duerme el sueño de los justos, totalmente inactiva…

-Con todo respeto, para eso existe la ley, así como la fuerza del estado…. ¡Hay que aplicarla!!

-De inmediato, argumentan que se violan derechos humanos y que hubo muertos…

-¡Que hubo muertos, ni modo!!, todo, pero absolutamente todo, tiene un daño colateral

-¿Las tomas de los penales, son muestra de esa falta de aplicación de la ley?

-Durante la administración del presidente Salinas, en los seis años, se registró un solo caso, en Nayarit y se logró controlar con la ley en la mano y la fuerza del estado.

-Bueno, Salinas de Gortari fue un presidente que tenía güevos…

-¡Ahí está el detalle!!, como diría Cantinflas. Muy aparte que fue un presidente con muchos güevos, pero también, le caracterizaba esa voluntad política, cosa que, hoy, no la hay.

-¡Uyy!!, se van a enojar en Palacio Nacional…

-Pues que me perdonen, a lo mejor, si tiene güevos, pero carece de esa voluntad política.

-López Obrador se ha dedicado atacar a casi todos los ex presidentes, pero a Salinas… ¡ni lo Toca!!

-Ja, ja, ja, sabe muy bien con quién se mete. Con todo respeto, para mí, solamente han sido dos o tres presidentes de lo mejor que hayamos tenido en México…

-¡Venga…!!

-Don Gustavo Diaz Ordaz. Un poquito Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari.

-¿Y los demás?

-¡Que le digo!! Mire usted, Calderón…

-¿Con todos los errores de mi paisano michoacano?

-El único error de Felipe Calderón, fue no haber entendido cómo combatir la delincuencia, ese, fue su gran error.

-¿Por qué?

-Porque si usted revisa la historia… ¡Ejército que sale a las calles, ya no regresa a los cuarteles!!

-¿No tuvo quién lo orientara?

-No, no hubo alguien quien asesorara y orientara al señor presidente Felipe Calderón para hacer todo el proyecto de saber combatir al narcotráfico, y en sí, a la delincuencia.

-¿A lo Mero Macho, el narco estuvo metido en esta elección presidencial?

-¡Uff!!, me resultaría muy temerario decirlo, no hay pruebas ni tampoco tengo esas pruebas…

-¿Entones, qué es lo que usted sí sabe…?

-Lo que yo sí sé, es que el 70 por ciento del territorio nacional está controlado por el crimen organizado. Mire mi amigo Edmundo, le voy a poner un claro ejemplo para concluir la entrevista, dado que tengo un compromiso… ¡Chiapas!!, hace unos cuantos días, se registró un enfrentamiento en donde hubo 18 muertos ¿Acaso se supo? Ni tampoco están sumados a los números que dice tener la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

-En todo México… ¿Sálvese quien pueda?

-Así de triste está el panorama nacional. Todos los días nos enteramos de colgados, degollados, descuartizados y desaparecidos, pero no pasa absolutamente nada. Delito que no se combate, que no se investiga y que no se sanciona… ¡se vuelve a repetir!!

-¿Cómo tendrá que fortalecer Claudia Sheinbaum la inercia de la Fiscalía General de la República?

-Para terminar mi querido amigo, no me gustaría tocar ese tema de Gertz Manero, pero me extraña mucho que en las reuniones que han sostenidos para analizar la reforma al poder judicial, solamente hayan asistidos vicefiscales, cuando van Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación… A lo Mero Macho, no entiendo…

-¿Estará enfermo?

-No lo sé…

-¿Es como el diablo?… Todo mundo sabe que existe, pero nadie lo puede ver…

-Ja, ja, ja, El doctor Gertz Manero, siempre, ha sido mucho muy especial, lo conozco hace más de cuarenta años. Cuando lo fui a felicitar cuando lo designaron Fiscal de la República, me dijo que quería pasar a la historia como el mejor fiscal, y le dije: “Doctor, lo será”, pero nada más recuerde una cosa, la institución del Ministerio Público tiene que ser técnica.

-¿Qué se aprendan de memoria amar con el corazón, la doctrina jurídica?

-Hay que enseñarle a los ministerios públicos que se pongan la camiseta de la justicia, y obviamente, dotarlos de conocimientos.

-Por último, ¿usted cree que la Fiscalía General de la República, le de entrada a miles y miles de denuncias penales que habrán de surgir en contra del ya ciudadano Andrés Manel López Obrador?

-Las tiene que dar entrada, pero el problema, es que les otorgan “la ley del queso”, las meten en un cajón y se van carcomiendo con el tiempo. Querido amigo Edmundo, qué grato es conversar contigo. Te agradezco mucho tu disposición de venir hasta acá. Reconozco ese amor que demuestras a lo que sabes hacer con gran esmero y profesionalismo. Eres un gran entrevistador. Esta es tu oficina, sabes que tienes en Javier Coello Trejo a un amigo para siempre.

