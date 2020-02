La UABJO organiza la certificación internacional en Cineantropometría 2020 (14:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Con un cupo máximo para 15 personas, del viernes 17 al domingo 19 de abril en las instalaciones de la Facultad de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), se llevará a cabo la certificación internacional en Cineantropometría Isak nivel 1 a cargo del profesor Ricardo Moreno Morales.

La instrucción deportiva va enfocada para estudiantes y profesores de la salud, especialistas en nutriología, fisioterapia, medicina y entretenimiento deportivo. La certificación internacional tendrá una duración de tres días y comenzará el viernes 17 de abril, con un horario de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Para las personas interesadas, la certificación tendrá un costo de $4,500 pesos e incluye: manual protocolo Isak nivel 1, material de trabajo, préstamo de equipo durante la certificación y coffee break. Las clases serán impartidas en la Facultad de Cultura Física y Deporte de la máxima casa de estudios.

La instrucción teórica y práctica estará a cargo del profesor Ricardo Moreno Morales, quien es instructor internacional en Cineantropometría nivel 3, Isak (International Society for the Advancement of Kinanthropometry), además de ser maestro en nutrición deportiva por la Escuela Universitaria del Real Madrid, así como Licenciado en Nutriología por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Aunado a que es fundador de Tier-Plus nutrición deportiva.

Para mayor información sobre la certificación internacional en Cineantropometría Isak nivel 1 a cargo del profesor Ricardo Moreno Morales, pueden comunicarse al número 951 141 76 86, cabe señalar que las inscripciones se pueden realizar en la coordinación de educación continua de la Facultad de Cultura Física y Deporte de la UABJO.