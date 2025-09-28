La transformación de Oaxaca avanza con un transporte público más seguro y accesible: Semovi (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. En el marco del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México, la Secretaría de Movilidad (Semovi) resaltó que la transformación de Oaxaca también se refleja en un servicio de transporte público más seguro, moderno y accesible para todas y todos.

Al encabezar la ceremonia de izamiento del Lábaro Patrio, el subsecretario de Planeación y Políticas de la dependencia, Rosendo Serrano Toledo señaló que la Independencia fue una gesta colectiva en la que mujeres y hombres aportaron con valentía a la construcción de un México libre, por lo que hoy corresponde a las instituciones seguir mejorando la vida pública con responsabilidad y compromiso social.

En este sentido, destacó que desde la Semovi se impulsan programas y proyectos que buscan garantizar una mejor movilidad, como el Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus, una de las obras más emblemáticas de la Primavera Oaxaqueña.

“El BinniBus representa el futuro de la movilidad en Oaxaca, con el que la ciudadanía tendrá la certeza de que la movilidad es un derecho y no un privilegio”, dijo Serrano Toledo.

La ceremonia se realizó como parte del programa “Mujeres de la Patria, Septiembre, Mes de la Transformación”, y contó también con la participación del subsecretario de Regulación y Control del Transporte, Pedro Silva Salazar.

