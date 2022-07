«La tengo du…, mi vida»: Sacerdote se confunde de frase en misa y se viraliza en TikTok (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de julio. Un divertido momento pasó durante una misa, ya que un sacerdote americano confundió una frase en español y las burlas no se dejaron pasar en las redes sociales.

En un video compartido en la plataforma de TikTok se muestra como el padre, quien tiene dificultad con el idioma castellano, esta en un momento de reflexión ante sus fieles y al lanzar su comentario las risas no faltaron.

«Dile a la persona que está a tu lado, la tengo dura mi vida», fueron las palabras del sacerdote y de inmediato, los presentes comenzaron a reírse. En tanto, el padre no se dio cuenta de lo que pasaba y que la frase tenía doble sentido.

Al aclarar lo dicho, una de las presentes le informó que lo que había pronunciado estaba mal dicho y quiso corregirlo. Aunque el padre siguió sin entender del todo, reconoció que no sabía que sus palabras podrían ser tomadas de otra manera.

El video se volvió viral y los usuarios se desataron con opiniones divididas:

«No hay palabra mal dicha, si no mal interpretada, pecadores»; «ah que ‘Sheldon» tan gracioso»; «Cuando la misa cambia a stand up jajaja»; «Jajajaja el Padre Sheldon es real! Me encanta jajajaja»; «el no conoce el doble sentido y la gente mal pensada», fuero los comentarios de los usuarios.

