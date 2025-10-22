La senadora Chávez: Raymundo Riva Palacio (09:30 h)

2º. TIEMPO: La campaña encubierta. En la tribuna del Senado y en las mesas de análisis político, Andrea Chávez no pasa desapercibida. La joven abogada es una política muy articulada y muy bien entrenada. Como una de las voceras del régimen, es de las más exitosas con la técnica del ataque siempre, la verborrea imposible de contener y muy difícil de cortar, maestra -por instrucción- de los silogismos y los sofismas, con una voz tan poderosa que aunque no siempre venza a sus interlocutoras, permanece. Pocos como ella en Morena para defender al régimen. Pocos también, con menos recato que ella en sus ambiciones políticas. Ella es parte de las paradojas de Morena, donde la juventud se ha convertido en bandera, pero la espada de doble filo de quienes la portan es mantener un cuidado exquisito de la imagen pública, pues cada paso en falso se magnifica. Eso se ha pasado con sus “Caravanas de Salud” en Chihuahua, una iniciativa de la senadora con brigadas médicas gratuitas, unidades móviles decoradas con su nombre e imagen,que brinda atención directa a comunidades marginadas. Para muchos, se trata de un verdadero aporte social; para otros, la línea entre asistencia institucional legítima y pre-campaña es demasiado delgada. En efecto, han surgido acusaciones -desde el PAN y observadores- sobre actos anticipados de campaña, uso indebido de imagen, financiamiento empresarial y posible violación de leyes electorales. El PAN la denunció en la Fiscalía general de la República por 15 delitos electorales y penales, entre los que incluyó la promoción anticipada de campaña y defraudación fiscal, que se tipifica dentro del presunto delito de delincuencia organizada. El PAN señaló que su patrocinador es el empresario Fernando Padilla, que le donó las unidades para sus caravanas. Padilla, el principal financiero del senador Adán Augusto López tras la extraña muerte en un accidente de aviación de quien era su jefe, Daniel Flores Nava, cuyas relaciones se extendían a personajes oscuros, en particular otro empresario, Sergio Carmona, a quien llamaban “El Rey del Huachicol”, que financió con dinero procedentes de negocios ilícitos ocho campañas para gobernador de Morena en 2021, el año en que fue misteriosamente asesinado. Chávez se ha defendido de esas imputaciones argumentado diciendo que no usa recursos públicos para estos programas, que recibe apoyo de empresarios y organizaciones civiles, que su imagen sólo aparece por transparencia, y que hacer labor social es parte del mandato de un servidor público. Pero esas defensas no bastan para apagar la controversia, porque en política, la percepción pesa tanto como los actos. Pero no solo eso. Entre quienes no le creen y piensa que sí ha hecho actos anticipados de campaña, pese a las advertencias indirectas que le ha hecho, es la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien depende la decisión final si le deja o no contender por la gubernatura.

3er. TIEMPO: La vida en una nube de soberbia. Hace tiempo que la senadora Andrea Chávez transita por la política como si estuviera tejida a mano y mereciera todo: espectaculares, caravanas médicas, imágenes suyas en cada ambulancia que recorre el estado de Chihuahua, discursos encendidos. Se proyecta como líder en ascenso, gobernadora quizá, sin contemplar los rigores del escrutinio al que sería sometida. Pero en ese empuje de querer adelantarse al tiempo, se filtra algo más que ambición: arrogancia. No es un pequeño error político; es defecto de carácter. La arrogancia no es simplemente mostrar la propia voz alto, ni adornar camiones con nombre propio -eso es estrategia-, sino creerse por encima de las reglas que todos los demás deben observar. Es abandonar la prudencia, ignorar la ética del decoro, arrogarse privilegios mientras se acusa a otros de los mismos defectos. Y es aquí donde Chávez tropieza y se resiste a ceder. Cuando comenzaron a criticarle sus excesos en su campaña anticipada, la presidenta Claudia Sheinbaum le envió un mensaje indirecto, que ella fingió no escuchar. Como siempre, se fugó para adelante. Cuando afirma que “el pueblo chihuahuense me convirtió en la chihuahuense más votada en la historia”, no solo apela al respaldo popular, sino también reclama una superioridad moral que no puede sostener sin transparencia. Cuando llama “pitufos de la aldea” a los panistas, que la critican por su posible campaña anticipada, no está solo respondiendo, sino está descalificando al interlocutor, excluyéndolo de la legitimidad del debate, asumiéndose juez y parte. Todavía más grave, cuando la estética del servicio público se confunde con la propaganda política, cuando se usan bienes -vehículos de brigadas médicas, espectaculares con imagen propia, aviones privbados- para visibilidad personal, suscitando denuncias, reclamos de la oposición, llamados de atención desde Morena, incluso con órdenes de retirar espectaculares, sus pretendidas acciones altruistas se convierten en ejemplos de oportunismo. Su actuar no es extraordinario. Es parte de un fenómeno de la política contemporánea que se repite con figuras emergentes que levantan con fuerza, asumen desde temprano estrellato mediático, multiplican sus declaraciones, y relativizan los cuestionamientos. Pero la arrogancia tiene precio: erosiona la credibilidad, abre las puertas al adversario -porque se convierte en munición legítima para quienes desean minar confianza-, y puede distanciarla de sus bases si la práctica no acompaña al discurso. La senadora Chávez pareciera creer que el aura de “transformadora radical” que Morena promueve la exime de la autocrítica. Incluso, cuando podría beneficiarse de transparencia para disipar dudas, prefiere la agresión retórica y la confrontación. Esta insistencia en mostrarse impoluta, intocable y firme, como si ya viviese el mañana electoral sin encarar las consecuencias del hoy, evidencia una soberbia que, para gobernar, es lastre.

