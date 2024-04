La Sección 22 exigía en el 2006, 165 mdp para acabar con la revuelta magisterial en Oaxaca: URO (20:04 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de abril. Luego de que circuló un video en donde exhiben a Jorge Franco Vargas, ex secretario General de Gobierno durante la administración de Ulises Ruiz, entregando millones de pesos como soborno al entonces dirigente de la Sección XXII, Enrique Rueda Pacheco para pactar el fin del movimiento magisterial, el ex gobernador señaló que las negociaciones se realizaron a través de la Secretaría de Gobernación porque el Gobierno estatal no tenía ese dinero.

Al término de la instalación del Consejo Estatal Plural de Apoyo a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, cuya finalidad es apoyar a las estructuras de los partidos que integran la coalición Fuerza y Corazón por México para ir juntos y ganar la Presidencia de la República y cambiar el rumbo del país, el ex mandatario reveló, “la verdad las negociaciones las hizo el Gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de Oaxaca no tenía esa lana, hombre por favor, además por qué crees que me querían tirar porque les quité la lana que les daban y con eso construimos hospitales y universidades”.

Aseguró que los dirigentes de la S-22 son una mafia, “siempre he dicho que son una mafia los dirigentes de la 22 y no solo los que me tocó, prácticamente todos, hay muchas quejas y muchos señalamientos”.

Dijo que no es el magisterio en general sino de sus líderes, “no hablo del magisterio, hablo de sus dirigentes corruptos, entonces ahí es más que evidente la corrupción que muestran.

En el video se habla de que el dirigente Enrique Rueda Pacheco habría recibido 75 millones de pesos, sin embargo, Ruiz Ortiz dice que no solo fue esa cantidad sino que pedían 165 millones de pesos.

“Me acuerdo mucho de una mesa que instaló Abascal, en ese entonces era el Secretario de Gobernación, hubo una reunión anterior pero no pidieron 30, 40, pidieron 165 millones de pesos y a la media hora Abascal lo supo, entonces yo no sé si les hayan resuelto por lo que se ve les están dando lana pero esa lana era del Gobierno federal”, dijo.

Al ser cuestionado que era Jorge Franco quien entregaba el dinero, explicó “Si era secretario de Gobierno de ese entonces, porque Gobernación bajaba los acuerdos a través de la Secretaría de Gobierno pero son prácticas que yo terminé y con eso podemos construir hospitales y universidades”.

Desafortunadamente, dijo, que tanto trabajo que costó cortar de tajo esa costumbre de entregarles millones de pesos para que Gabino Cué y Alejandro Murat lo pusieran en práctica, no sé si ahora lo hagan ay que prácticamente están coptados por ellos y a López Obrador que eran sus aliados ya hasta le quieren romper las puertas del Palacio”.

El ex mandatario señaló que es un cuento de nunca acabar, “es un cuento de nunca acabar si no aplican el estado de derecho como se aplicó en ese entonces entonces no hay nada que hacer”, finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir