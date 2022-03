La revocación de mandato “es un fraude cantado”, dice Anaya. Da cinco razones para no votar (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de marzo. “¿Votar o no votar el 10 de abril en la revocación de mandato? Esa es la pregunta”, inquiere Ricardo Anaya en su más reciente video. Comienza aclarando que respeta la opinión de quienes piensan que sí hay que ir a votar, pero da cinco razones por las que está convencido de que lo mejor es no votar.

Primero, expone Anaya, “porque la consulta del 10 de abril es un fraude cantado”. No es casual que no le dieran al INE los recursos necesarios; que hayan cambiado la pregunta “para favorecer a López Obrador”, y hace apenas una semana también la ley, “para poder usar recursos públicos” y promover la consulta. Además, “ya están amenazando a los beneficiarios de los programas sociales” para que voten a favor del presidente.

Segundo, “este fraude es un truco muy viejo”, dice Anaya, “es una de las trampas favoritas de los autoritarios en los que se inspira la 4T”; Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia promovieron el mismo tipo de consulta, “misma trampa, mismas palabras”, según documenta Anaya.

Tercera razón para no votar: “es un fraude que, si alcanza una alta participación, puede convertirse en la antesala y en el argumento para que se extienda el periodo de López Obrador más allá del sexenio, quesque porque el pueblo quiere que siga AMLO”, por eso “están ya tapizando todo el país” con esa consigna.

Cuarta razón: “en las cuatro elecciones que ha perdido López Obrador, jamás ha aceptado una derrota, no lo va a hacer ahora”.

Quinta razón: “en el improbable caso de que aceptara una derrota, ¿sabes quién queda en su lugar? La persona que escojan los diputados de Morena. Así está la ley. Nada más imagínate la inestabilidad y el personaje que podría quedar. Y para acabarla de amolar, toda esta farsa cuesta un dineral. Entonces, salir a votar es validar ese tiradero de dinero que se necesita para otras cosas, como medicinas, hospitales, escuelas, becas”.

“Por todo lo anterior, estoy convencido de que lo mejor es simplemente no votar el 10 de abril”, y argumenta: “es una forma legítima de participación. Mostrar nuestro rechazo no acudiendo”.

Anaya recuerda el precedente histórico de 1976, cuando “ante una elección presidencial que también era un fraude cantado”, la oposición decidió “hacerle el vacío” a otro López, a José López Portillo. “Ningún otro candidato se registró. Se quedó solito en la boleta, como candidato único. Y a la larga, no haber avalado esa farsa fue lo mejor. Y esta vez no avalar la farsa de López también es lo mejor”.

“Estas son mis razones”, dice Anaya, “y respeto si piensas distinto, lo que es muy importante es que no permitamos que procesos como este nos dividan, porque eso es en el fondo lo que quiere López Obrador: echarnos a pelear entre mexicanos. Que nadie se confunda, la bronca no es entre nosotros”.

Por eso llama a “seguir juntos en defender al INE, para que las elecciones que vienen sean justas. Y ya nos veremos las caras en las urnas con Morena. Y vamos a ganar la Presidencia de la República en 2024”.

La revocación de mandato es un FRAUDE CANTADO. Estoy convencido de que lo mejor es NO votar y hacerle el vacío a López, como se le hizo al otro López en 1976 (López Portillo). ¡No caigamos en su juego y no permitamos que nos divida! Comparto 5 razones para NO votar. pic.twitter.com/rdFa9mnsxb

