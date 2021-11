La Reforma eléctrica será el error más grande de todo el sexenio de AMLO: Carlos Urzúa (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. El exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, advirtió que la aprobación de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, “será el error más grande de todo el sexenio”, por los efectos a corto, mediano y largo plazo.

En un encuentro privado con la bancada de Movimiento Ciudadano, advirtió que el gobierno “está subestimando lo que puede pasar con el rechazo a las energías limpias”.

“No solo tendrá un fuerte impacto ambiental, también ocasionará un largo y costoso proceso legal por las indemnizaciones que se tendrán que cubrir, y todo por defender a una paraestatal que no tiene ni los recursos ni la eficiencia para asegurar el suministro eléctrico en todo el país”, puntualizó.

El exfuncionario federal consideró que ello afectará las inversiones que tanto necesita México tras la pandemia, por lo que confió en que el proyecto “no se concrete”.

“Desgraciadamente la inversión privada no es la que deberíamos tener, y esto va a detener aún más esta inversión que tanto necesitamos, yo espero que no se concrete, yo tengo muchas esperanzas de que no se va a concretar, y si se concreta creo que el propio gobierno está consciente que se pasó y que va a haber una serie de reclamos de la propia reforma”, declaró a los legisladores naranjas, de acuerdo a un audio en manos de EL UNIVERSAL.

El doctor en economía sostuvo que el proyecto de reforma eléctrica es ahora “el gran reto que enfrenta México”, por lo que llamó a la oposición a dar la pelea porque no sea avalada en sus términos.

“Yo lo que sí espero es que haya debate y den la pelea, si se aprueba esta reforma, sí sería sumamente peligroso para la nación, y con esto concluyo mi participación”, declaró Urzúa Macías.

Al término de la reunión, el coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez, escribió en su cuenta de Twitter.

“Tuve el honor de saludar y charlar con mi maestro, el Dr. Carlos Urzúa. Comentamos ampliamente la Reforma Eléctrica de (Manuel) Bartlett y ambos coincidimos en una cosa: es el mayor riesgo que enfrenta nuestro país. Estaremos a la altura para defender con todo el futuro de México”.

Durante el encuentro, Carlos Urzúa también abordó otros temas económicos; resaltó que las proyecciones de la Ley de Ingresos son demasiado optimistas, por lo que cree que tendrán que haber ajustes dentro de lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.

Señaló que él fue crítico de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que existen otras obras “que resultan un riesgo para el país y para la inversión privada”, como la refinería en Dos Bocas, Tabasco.

Dijo que para crecer de manera sostenible en los próximos años la inversión mínima debería representar el 25% del PIB (20% por parte de la IP y 5% pública), sin embargo, “las decisiones del gobierno han creado incertidumbre, con lo que ha caído la inversión privada”.

Estimó que la inversión total en 2021 sea cerca del 18%, de los cuales la pública representará cerca del 3%, sin embargo, “gran parte de ese porcentaje del gobierno se va a los megaproyectos”.

También detalló que el crecimiento del PIB para 2022 está sobreestimado, pues con los rezagos de la pandemia y el ritmo de recuperación económica, “se ve complicado un escenario mayor al 3%”.

“México ya no depende de la explotación de materias primas, ahora somos competitivos en manufactura y necesitamos tener las condiciones aptas para su desarrollo si queremos competir a nivel internacional”, expresó.

Agregó que los ingresos tributarios de México representan el 14% del PIB, y somos el último lugar de los países miembro de la OCDE en recaudación.

Información de:El Universal

