La realidad es contundente: Morena no solo ha fallado, ha traicionado a México (09:45 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. La gente está cansada de promesas vacías y excusas. Morena dijo que gobernaría para el pueblo, pero la realidad es otra: hospitales sin medicinas, escuelas abandonadas y familias luchando día a día sin apoyo. Los números no mienten: tan solo en enero de 2025, el gobierno recortó más de 20 mil millones de pesos en educación, 18 mil millones en protección social y 15 mil millones en salud. Pero más allá de los números, lo más grave es lo que viven millones de mexicanos en su día a día: la incertidumbre, el abandono y la desesperanza.

Desde Oaxaca, la Presidenta del PRI en el estado, Carmelita Ricárdez, hizo un llamado urgente a la ciudadanía: “No podemos quedarnos callados mientras Morena sigue destruyendo lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Nos dijeron que habría bienestar, pero lo que vemos son recortes, abandono y más pobreza. Hoy, las madres no encuentran medicinas para sus hijos, los jóvenes ven cerradas las puertas de la educación y los trabajadores enfrentan un país sin oportunidades.”

Estos recortes no son un accidente, son una decisión. Un gobierno que de verdad piensa en la gente no le quita dinero a la educación ni a la salud, pero sí aumenta 41% el pago de la deuda. Mientras el pueblo sufre, el gobierno gasta más en pagar los errores de su mala administración que en mejorar la vida de las familias mexicanas. Desde que Morena llegó al poder, ha demostrado que no gobierna con responsabilidad, sino con ocurrencias y caprichos que nos han costado caro.

“Morena ha demostrado que no le interesa gobernar, sino controlar. No quieren ciudadanos fuertes, quieren gente que sobreviva con lo mínimo para que no alce la voz. Pero aquí estamos, y no vamos a permitir que sigan destruyendo nuestro país. La gente está harta de la mentira de la transformación, porque lo único que han transformado es la esperanza en decepción.”

El PRI de Oaxaca reafirma su compromiso con la gente, porque el futuro de México no puede estar en manos de quienes han demostrado su incapacidad. “No se equivoquen, Morena no está con el pueblo, está contra él. Y nosotros, desde la oposición, seguiremos luchando por cada familia, por cada mujer, por cada joven y por cada trabajador que merece un futuro mejor. México merece un gobierno que dé soluciones, no excusas, y es momento de alzar la voz.”

