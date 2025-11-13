La quinta edición del “Maratón Rey de Reyes” el 11 de enero de 2026 (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 13 de noviembre. Con ocho categorías de competencia y una recreativa, el domingo 11 de enero se efectuará la quinta edición del “Maratón Rey de Reyes 2026”, justa ciclista que convocará a los mejores exponentes en terrenos de Reyes Mantecón a partir de las 8:00 de la mañana.

Los ciclistas se podrán inscribir en las categorías libre, tanto para la rama varonil como femenil, máster 30, 40, 50 y 60, así como principiantes para ambas ramas, intermedios y la categoría 3-bikes, quienes competirán con un recorrido de 40 kilómetros.

En tanto, la categoría recreativa, abierta para la rama femenil como varonil, será de 26 kilómetros. La justa ciclista entregará una premiación de $35,000 pesos a repartir entre los primeros lugares. Se contempla medalla conmemorativa para todos los participantes, jersey de campeón en cada categoría y premios especiales para los pódium.

Para mayores informes se pueden comunicar al teléfono 951 544 12 03, las inscripciones se encuentran abiertas y tienen diferentes costos con relación a la fecha de registro. Sin jersey, hasta el 15 de diciembre, el costo es de $250 pesos, a partir del 16 de diciembre, el pago es de $300 pesos. Mientras que con el jersey, hasta el 30 de noviembre para solicitar talla, el pago es de $550 pesos.

El pago de registro se puede llevar a cabo mediante depósito o transferencia bancaria. Al realizar dicho paso adecuadamente, se debe enviar el comprobante, con el nombre completo del participante, el nombre del equipo, categoría y talla del jersey, en caso de haberlo adquirido.

