La PTE en Murguía, Guelatao, Salina Cruz. ¡Puras Fallas! Alfredo Brena (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. Este 21 de marzo próximo pasado, la cuidad de Oaxaca fue distinguida, con la presencia de la presidente Claudia. Se había anunciado con mucha anticipación, que de pasadita a

Guelatao, iba a inaugurar una estatua de Margarita Maza, la esposa de Benito Juárez. Que después iba a Guelatao al plato fuerte, y que para el postre, pasaba a Juchitán.

Para empezar, El Barrio de la Merced, se quedó vestido y alborotado, porque nunca llegó la presidente Claudia. La cita era en Murguía y Calzada de la República, lugar donde se había colocado la estatua a develar, de la esposa del Benemérito.

Qué bueno que no llegó la presidente Claudia, a la esquina de Murguía con Calzada de la República, porque los habitantes de ese sector de la ciudad de Oaxaca, le iban a pedir hacer un cambio.

El trueque consistía en que: la PTE se podía llevar la estatua de Margarita Maza, que finalmente la Calzada de la República, ya tiene muchas. Y que a cambio, el barrio, le pedía que les surtieran agua regularmente, dado que en este último año, no han tenido agua ni para lavarse las manos. Así que, qué bueno que no llegó.

En Guelatao, la presidente, como en todas sus giras semanales electorales, utilizó el subliminal discurso de la presencia de las mujeres en la historia mexicana, para así pontificar su sexenio e inducir al electorado para las próximas elecciones; donde busca ella aparecer en las boletas, con la consulta de la Revocación de Mandato.

Ponderó en su discurso a la esposa de Benito Juárez, cuestión loable, aunque habría que recordarle, que el indígena era Benito Juárez, no así su esposa. Y que el Presidente de México fue Benito Juárez, no su esposa. Así como que el que era abogado, era Benito Juárez, no su esposa.

Amén de que Benito Juárez desde que llegó a la ciudad de Oaxaca, y hasta su muerte, no volvió jamás a Guelatao, y no volvió a hablar jamás zapoteco. Así es que el tema del indigenismo, no se le dio al Presidente Juárez.

Y también habría que recordarle a la presidente Claudia, que Benito Juárez era un liberal, en cuanto a lo político y lo económico. Que para acabar pronto, es el precursor de los neoliberales mexicanos que tanto critica.

Indudablemente que esos discursos polarizadores, solamente tienen por objetivo, mantener cautivo al electorado de las dádivas electorales. Y no son aptos para los mexicanos que sí pasaron por la acera de una escuela, y que sí saben leer.

Y hablando de saber leer, el gobernador Jara, tuvo un lapsus, al contestarle el discurso a la presidente Claudia en Guelatao. Dijo: “…la soberanía no se negocía”, debiendo decir: “…la soberanía no se negocia”. Claro que esperamos todos, que solamente haya sido un lapsus del sr. Gobernador.

Finalmente, la presidente Claudia, no asistió a Juchitán, como también había prometido.

Parece ser que no le inspiraron confianza las huestes juchitecas, enardecidas por la inseguridad, los derechos de piso, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones, etc. Y prefirió cobijarse con sus becarios electorales en Salina Cruz.

Esta semana es vital para las pretensiones de la presidente Claudia, para solidificar la Dictadura Electoral. El objetivo de la 4T es seguir cambiando la Constitución, hasta que del INE solamente quede el membrete, para que con ese membrete, se presuma que México es un país democrático, porque: ¡tenemos elecciones!

Lo que se discute en San Lázaro hoy, es si se aprueba empalmar la Revocación de Mandato de la PTE, en las elecciones federales del 2027.

Para efecto de que la PTE, pueda hacer campaña, promover su imagen, y empujar a los candidatos de su partido, en dichas elecciones.

Ante este escenario la COPARMEX ya advirtió, que si el “Plan B”, se aprueba, será la sepultura de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Aprobar el “Plan B”, por parte del Congreso de la Unión, sería cerrar cualquier posibilidad de inversión en México. La Reforma y posterior Elección Judicial, le negó al país la certeza jurídica indispensable, para la inversión privada, extranjera y nacional. El “Plan B”, es la tumba.

La elección judicial fue un fracaso para México, pero, un éxito para la 4T y el CO. Y el mayor pretexto para USA y su presidente Trump, para atacar a los Narco Políticos, como el Dictador venezolano Maduro.

A la 4 T le tiene sin cuidado que México colapse por falta de inversión. Total, le echará la culpa a USA y a su presidente Trump, de la quiebra del país. Y los becarios electorales serán más dependientes que nunca. Fracaso económico para el país, pero, consumación de la dictadura.

Y hablando de elecciones, no sé cómo es posible que por enésima vez en la UABJO, se entusiasmen en la posibilidad de ganarle una elección, a la Dictadura Porril de la Casta Dorada de Rectores.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

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