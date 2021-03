La principales notas de ocho columnas nacionales del martes 16 de marzo (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de marzo.

*Reforma.

Es México colero en reactivar PIB.

México registrará en 2021 la quinta peor recuperación económica entre los 20 países más industrializados del planeta, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Pese a las mejores expectativas a nivel global, México cerrará este año casi 6 por ciento por debajo del nivel que hubiera alcanzado sin el impacto económico derivado de la pandemia de Covid-19. Recientemente, la OCDE elevó su expectativa de crecimiento para México de 3.6 a 4.5 por ciento en 2021, al tiempo que ajustó la previsión de crecimiento global de 4.2 a 5.6 por ciento. Aun con ese ajuste, solo Sudáfrica, España, Indonesia e India tendrá un peor desempeño este año. Antes de la pandemia, la OCDE esperaba que México creciera 12 y 6 por ciento en 2020 y 2021, respectivamente.

*El Universal.

‘Judicatura debe salir en defensa de juez’.

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que el Consejo de la Judicatura Federal debe defender al juez Juan Pablo Gómez Fierro, que frenó la reforma eléctrica, mientras no se demuestre que actuó indebidamente. “El juez me parece honesto, inteligente y me parece que debe recibir toda la protección jurisdiccional del Consejo de la Judicatura… el Consejo tiene que defender al juez hasta en tanto no se demuestre que llevó a cabo una conducta indebida”, indicó en entrevista. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, para solicitarle que investigue a Gómez Fierro. Zaldívar respondió que de haber elementos se abrirá una investigación “con pleno respeto a la autonomía e independencia de la función jurisdiccional”.

*Excélsior.

Ve mano negra en freno a ley eléctrica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Poder Judicial investigar al juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien frenó de manera temporal la entrada en vigor de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Según el mandatario, detrás de la promoción del recurso de amparo contra la reforma — del cual deriva la suspensión provisional— hay un buró de abogados que defienden a compañías como Iberdrola y personajes como el expresidente Felipe Calderón y el ministro en retiro José Ramón Cossío, quienes se acostumbraron al influyentismo y la corrupción y, ahora, buscan frenar las modificaciones que impulsa su gobierno.

*Milenio Diario.

Se velará por autonomía en caso del juez: Zaldívar.

El representante del Poder Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el representante del Judicial, el ministro Arturo Zaldívar, intercambiaron cartas en las que el primero solicitó investigar la actuación del juez que frenó la aplicación de la reforma eléctrica y el segundo respondió que ello ocurrirá solamente si el Consejo de la Judicatura Federal decide que hay elementos. Durante su conferencia matutina en Palacio, López Obrador anunció que había enviado una misiva a a Zaldívar “en relación con la actuación de un juez que concedió una suspensión de manera veloz. Se cumplió, como pocas veces, que la justicia tiene que ser expedita”.

*La Jornada.

AMLO revela carta contra el juez que frenó la ley eléctrica.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló el contenido de la carta que envió la víspera al ministro Arturo Saldívar, con el propósito de solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que investigue la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro y dilucidar si actuó o no de forma oficiosa para conceder la suspensión a un quejoso en contra la reforma eléctrica, y si esto fue extensivo a otras personas físicas y morales. Reiteró su respeto a la separación de poderes y a la autonomía del Poder Judicial. “No omito manifestarle que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operar di la corrupción y el influyentismo, con lo que han afectado gravemente la hacienda pública y la — de la mayoría de los mexicanos. En especial, de los más pobres”.

*El Financiero.

Desata polémica suspensión de la Ley Eléctrica.

El presidente AMLO envió una carta a Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, para que investigue al juez Juan Pablo Gómez Fierro por haber concedido una suspensión provisional contra la Ley de la Industria Eléctrica. AMLO también acusó a Iberdrola, a los expresidentes FCH y CSG, a Claudio X. González, y al ministro en retiro José Ramón Cossío, de tener “intereses corporativos” y crear un “buró jurídico” contra las obras que suponen transformar al país. Más tarde, el ministro presidente de la Corte, Zaldívar, informó que la queja será remitida al Consejo de la Judicatura Federal para revisar el proceso. El juez Gómez concedió el jueves una suspensión provisional de la ley eléctrica; este jueves resolverá si se concede la definitiva. Cossío contestó a lo señalado por AMLO y dijo que le preocupan los dichos sobre él, pero más su incomprensión del Estado de derecho.

*El Economista.

Covid: historias de desempleo.

La pandemia sacudió el mercado laboral y, con ello, la vida de millones de personas trabajadoras. A un año de la emergencia sanitaria, el saldo es de varios indicadores debilitados y crisis individuales que se viven en los hogares de quienes perdieron su empleo. Eréndira Bañuelos es una de entre 12 millones de mexicanos que salieron de la población ocupada a causa de la pandemia en los primeros meses de la crisis sanitaria, de acuerdo con el Inegi. Ella era editora de medios sociales de una confederación de agentes aduanales y en junio se quedó sin empleo. Dos semanas antes de que le notificaran su despido, su jefe cortó comunicación con ella, la retiró de todos los proyectos y asignó sus tareas a otra persona. “La justificación fue que dejé de trabajar y me fui a Cuernavaca, pero no fue cierto.

*El Sol de México.

López Obrador exige que investiguen a Juez.

Solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Juan Pablo Gómez Fierro en este episodio, dijo ayer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Un día después de haberse publicado la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición”, es el episodio al que se refiere el mandatario en una carta que envió ayer mismo al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), y al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial.

*El Heraldo de México.

Advierte AMLO de tercera ola.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió de la posibilidad de una tercera ola de casos de COVID-19, por lo que urgió a que se acelere la vacunación a la población. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario sostuvo que no se debe descartar una tercera oleada, ya que tienen informes de que han surgido nuevos brotes en Europa. “Vamos para abajo ya de la segunda ola, tenemos que aprovechar para vacunar, para que si se viene una tercera (toca madera) ya nos agarre protegidos”, afirmó. Adelantó que en los siguientes días vienen dos envíos importantes de vacuna anti Covid, y urgió a que se puedan vacunar a maestros para que comiencen las clases presenciales; posiblemente en los estados con semáforo epidemiológico en verde o amarillo.

