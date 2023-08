La Princesa Leonor a la academia militar: Raúl Torres Salmerón (12:30 h)

*Será Reina y Capitana General. Alberca en Casa del Abue

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. Los cursos que reciba Leonor, la Hija del Rey Felipe VI durante los tres años en las academias militares convertirán a la Princesa de Asturias en un miembro más de las Fuerzas Armadas, como su padre y su abuelo.

Aún no se sabe qué grado universitario cursará la Princesa Leonor cuando culmine su formación militar en 2026. Es seguro que estudiará una carrera y probablemente un curso de posgrado. Su padre, Felipe VI, primer monarca español con título universitario, cursó Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y una Maestría de Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown.

Leonor podría haber conocido en profundidad las Fuerzas Armadas sin necesidad de pasar tres años en las academias militares. Varias universidades españolas ofrecen maestrías oficiales sobre Seguridad y Defensa, como la que imparte el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), creada en 1972. También la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), dependiente del Ministerio de Defensa, dispone de cursos que incluyen visitas a unidades militares.

Pero no se trata solo de que la heredera del trono de España conozca a los militares, sino que sea uno de ellos. Leonor de Borbón y Ortiz formará parte, con el número uno del escalafón, de las promociones que salgan en 2027 de las academias del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.

Y ascenderá al ritmo en que ellos lo hagan, al menos hasta que suceda a su padre en el trono, generando vínculos de afecto y complicidad con sus compañeros de armas. Pasados 35 años, Felipe VI sigue asistiendo como uno más a la comida anual de camaradería que celebran los integrantes de su promoción.

Los jueces imparten justicia en nombre del Rey, pero no es Juez, como tampoco es diplomático, aunque firme las cartas credenciales de los jefes de misión y digan que es el mejor Embajador de España. En cambio, sí es un militar. La monarquía siempre ha ido de la mano de la milicia.

El artículo 62 de la Constitución Española otorga a quien ocupe la Jefatura del Estado el mando supremo de las Fuerzas Armadas. La Ley de la Carrera Militar de 2007, le atribuye en exclusiva el empleo de Capitán General de los tres ejércitos, Capitana General en el caso de ser mujer.

La futura reina tenía que ser, por tanto, militar de profesión, de otro modo, aducen expertos militares, no podría vestir el uniforme en actos protocolarios.

Sorprende, sin embargo, que el modelo de carrera diseñado para la heredera sea el mismo que siguió su padre, hace más de tres décadas. El decreto publicado en marzo de 2023 en el este miércoles en el Boletín Oficial del estado (BOE), reproduce textualmente el del 17 de septiembre de 1999, que regulaba la carrera militar de Felipe de Borbón, tanto en lo referido a su régimen de ascensos como a la custodia de su historial militar en La Zarzuela.

Las diferencias entre ambos decretos están en el preámbulo, ya que el actual subraya que el ingreso de Leonor de Borbón en las academias militares refuerza el papel cada vez más relevante de la mujer en las Fuerzas Armadas.

Y también en el hecho de que, cuando se aprobó el decreto sobre la carrera militar de Felipe VI, al amparo de una ley de 1999, ya había completado su ciclo de formación en las academias militares, que se rigió por un plan de estudios y sucesivos decretos que lo nombraron Alférez-Cadete o Caballero Guardiamarina.

Salvando la distancia entre los actuales programas docentes y los de entonces, el itinerario que seguirá la primogénita de los reyes españoles será el mismo que el de su padre: un año en la Academia General Militar de Zaragoza, otro en la Escuela Naval de Marín y otro en la Academia del Aire de San Javier.

Con el Ejército de Tierra aprenderá los rigores de la vida militar, con salidas al campo y maniobras; con la Armada navegará en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, aunque no hará la travesía completa y con la Fuerza Aérea aprenderá a pilotar los aviones de instrucción, el T-35 Pillán y el nuevo PC-21 Pilatus. Su padre y su abuelo hicieron además un curso de piloto de helicópteros.

Leonor de Borbón contará con un equipo de apoyo para su formación militar dirigido por una tutora. El papel recayó en la Teniente coronel Margarita Pardo de Santayana, hija del ex Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra Alfonso Pardo de Santayana, destinada en el Cuarto Militar del Rey.

Cuando en 2027 reciba el despacho de Teniente de los Ejércitos de Tierra y Aire y el de Alférez de Navío de la Armada, la Princesa de Asturias no obtendrá, como sus compañeros, un título de grado de Ingeniería del centro universitario asociado a la correspondiente academia militar, pues su plan se centrará en la formación estrictamente castrense. Para tener un título civil tendrá que ir a una universidad, pública o privada.

En fin, como escribió Rubén Darío (Nicaragua, 1867-1916), en su poema Sonatina:

La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa?

Los suspiros se escapan de su boca de fresa,

que ha perdido la risa, que ha perdido el color.

La princesa está pálida en su silla de oro,

está mudo el teclado de su clave sonoro;

y en un vaso olvidada se desmaya una flor.

