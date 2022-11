La primavera de Jara, se “Gabiniza”… : Pablo Ramírez Puga (15:00 h)

Pablo Ramírez Puga

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. En política el agradecimiento se refleja como compromiso, como reciprocidad en virtud de las consideraciones recibidas en el camino hacia el acceso al poder, en este caso, estatal.

La labor de Salomón Jara, cuando fue secretario de Agricultura en el gabinete del controvertido ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, fue gris, casi oscura por la inoperancia y poca movilidad del sector, con acciones cuestionables en el manejo de su presupuesto, obteniendo una salida política como aspirante a gobernador para contender con quien ahora suple, Alejandro Murat Hinojosa. Sin embargo, no pudo con el hijo de Murat Casab y se tuvo que conformar con una Senaduría que más adelante lo encaramó para ser nuevamente candidato a gobernador, pero ahora con el apoyo de su mecenas, Gabino Cué y el “Rey del Cash”, Andrés Manuel López Obrador.

Los oaxaqueños inmersos en la política local sabemos el “agradecimiento” especial que le tiene AMLO a Gabino Cué, lo que le sirvió a éste salir sin raspaduras cuando dejó de ser gobernador del estado, en una de las administraciones menos productivas, más corruptas y anodinas de Oaxaca. Destacando por su descomposición administrativa y política, representadas por el amiguismo y la impunidad lacerante de gente como el “preferido” Jorge Castillo Díaz y por los maniobreros e insaciables, Alberto Vargas Varela y Netzahualcóyotl Salvatierra. Sólo a Germán Tenorio le dejaron caer la “espada de Damocles” para guardar las apariencias de una justicia amañada y comprometida.

Por eso ha sido tan controversial el triunfo electoral de Salomón Jara, pero ganó, y ahora ya es gobernador electo, lo que es una gran oportunidad de reivindicación pero también un compromiso político que ha empezado a cumplir al incluir en su gabinete legal y ampliado a una serie de “gabinistas”, como Claudina de Gyves, Bertha Ruth Arreola, Karime Unda Harp, Leticia Elsa Reyes, Iván García Álvarez y la “cereza” de la corrupción primaveral, Netzahualcóyotl Salvatierra, quien repite en el cargo que ostentó con Gabino Cué. Todos con nivel de Secretarios de Estado.

Con ello, Salomón Jara, arma un equipo muy comprometido, pero no en las expectativas de trabajo, sino en los compromisos políticos que reviven el clásico amiguismo, compadrazgo y el agradecimiento a ultranza, lo que hace sospechar que nuevamente Oaxaca recicla la misma corrupción disfrazada de “honestidad, transparencia y cercanía con la gente”.

Se “Gabiniza”, pues, la primavera oaxaqueña, ubicando al nuevo mandato bajo un inminente y crudo invierno que genera más dudas que optimismo. ¡Vaya! Ni porque dijo que ahora si habrá un buen elemento en Comunicación Social en la persona de un joven (con mucha porra, por cierto) de nombre William Bautista y porque la mención de Lila Downs como secretaria de Cultura, despertó mucha expectación por su trayectoria y mejores relaciones en el ámbito cultural. Lo evidente es que Salomón Jara llega muy comprometido políticamente, sin más posibilidades de hacer un buen papel que los 2 años que le restan a AMLO y de que lo sustituya en la presidencia, la cadavérica Claudia Sheinbaum.

La primavera de Jara tendrá forzosamente, que florecer en breve tiempo, so pena de quedar sujeto a la mediocridad política y vaivén de la Cuarta Transformación…

RECORTES POLÍTICOS:

.- Y EL YA CASI EX GOBERNADOR DE OAXACA, Alejandro Murat insiste en querer ser candidato a la presidencia de la república… Recientemente dijo: “Quiero representar la conciliación nacional”, porque “mis resultados en Oaxaca avalan su búsqueda de candidatura”… Si Noroña quiere y ya fue Peña Nieto, ¿Por qué no Alejandro? Me imagino que bullirá en su cabecita… Y si, de acuerdo a la experiencia nacional e incluso, internacional, cualquiera puede ser presidente de un país, empero, está visto que no cualquiera tiene madera de ser un estadista, alguien que trascienda en el devenir nacional y llegue al poder máximo no sólo para enriquecerse todavía más… Se puede engañar a un pueblo muchas veces, pero lo peor es engañarse a sí mismo…

.- NI EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE OAXACA, ni el de Zaachila, ni tampoco el gobernador Alejandro Murat, pueden, ni quieren destrabar el problema de la basura en la capital del estado… Son los pobladores de la agencia municipal Vicente Guerrero, aquellos que les dieron la oportunidad de aposentarse en un terreno comprado por el municipio de Oaxaca de Juárez, ahora ya no quieren tener la contaminación al lado de donde construyeron sus casas… Y están decididos a no permitir que se abra nuevamente el basurero, pues su contaminación ambiental ha crecido tanto que ellos están dispuestos a luchar y a movilizarse para clausurar definitivamente ese tiradero de basura… El problema crece irremediablemente…

.- Y TOMÓ PROTESTA LA MAESTRA ROCÍO MARTÍNEZ Helmes como la primera mujer en ocupar la Dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO… Con la responsabilidad de poner orden y recuperar la fama profesional del recinto histórico universitario… Que es hija del cacique universitario Abraham Martínez Alavéz… Tendrá que luchar con ello y hacer su propia historia…

.- AHORA RESULTA QUE LA inclusión de Salvatierra López en el gabinete de Salomón Jara es por recomendación directa del presidente AMLO y del director general del proyecto del Corredor Interoceánico, Rafael Marín Mollinedo… De ser cierto, la primavera oaxaqueña denota que está muy comprometida y que el poder detrás del trono no lo ejercerá el hermano Noé, sino el “tata” de la 4T, que por un lado se escandaliza de lo costoso del INE, pero por otro no le ha importado comprar una refinería que no se utiliza, construir un aeropuerto que regala a los militares, el tren Maya y el Tren Transístmico, todos ellos generadores de pingües negocios particulares y de gastos exorbitantes a costa del erario nacional… Por lo visto, aparentar ser pobre y honesto, es buen negocio…

.- DIJO EL PRESIDENTE AMLO QUE la marcha a favor del INE fue un “striptease” político… Comentario que también “encuera” al frenético de Palacio Nacional… Dijera el filósofo latino Lucio Séneca: “Son las palabras el semblante del ánimo; por ellas se ve si el juicio es entero o quebrado”… Ciertamente sí…

.- Y COMO EPITAFIO A SU MANDATO, Alejandro Murat señaló: “Me voy satisfecho, con la frente en alto. Cumplimos el 95% de los compromisos, los que no se cumplieron fueron por razones ajenas a nosotros”…

Para la posteridad… Mientras tanto y para no perder la costumbre, AMH no llevó su sexto Informe al Congreso Local, organizaciones sociales se lo impidieron…

.- ¿“OAXACA SEGURA”?, otro asesinato más a mansalva, ahora fue un arquitecto quien fue ultimado de un disparo en la cabeza en inmediaciones de La Noria…

.- Vox clamantis.

confusiopuga@hotmail.com

Compartir