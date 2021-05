La policía necesita ser dignificada y capacitada solo así se verán los resultados en materia de seguridad: Jesús Ruiz Olmedo (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de mayo. En su caminar por las diferentes agencias y colonias de nuestro municipio, Jesús Ruiz Olmedo candidato a presidente municipal del Partido Fuerza por México ha sido recibido por los habitantes de la capital con gran aceptación, adhiriéndose a su propuesta de trabajo tanto grupos de izquierda como numerosos grupos de derecha, esto debido a que lo consideran un candidato muy cercano a la ciudadanía, que genera confianza y que con su singular simpatía además de su lenguaje claro y objetivo lo hacen tener empatía con las personas inmediatamente.

En su visita a la agencia de Santa Rosa Panzacola, vecinos del lugar expusieron la gran problemática que se vive en materia de seguridad pues los asaltos no cesan y cada vez es más complicado para los vecinos del lugar vivir con seguridad en sus colonias.

Varios vecinos señalaron como responsables a los cuerpos policiales, expresando que cuando les piden ayuda jamás llegan e incluso si hacen acto de presencia no proceden en contra de los delincuentes.

Ante esto Jesús Ruiz comento: “la policía necesita ser dignificada y capacitada solo así se verán los resultados en materia de seguridad, no puede seguir el esquema de corrupción de las administraciones que nos han gobernado que con tal de literalmente robarse el dinero inflan costos y adquieren equipos de mala calidad para una de las tareas más importantes del municipio que es la seguridad pública”

Ruiz Olmedo indicó también que muchas veces cuando fue regidor del Ayuntamiento confrontó directamente al presidente municipal de aquel entonces por su excesivo gasto en el festejo del aniversario de la ciudad y no destinarlo a acciones de mayor importancia como la adquisición de equipo a los cuerpos de policía, su capacitación constante y la mejora de sus salarios.

De igual forma agregó el candidato de Fuerza por México: “en una ocasión un compañero policía me dijo, ni siquiera he ocupado mi uniforme y ya se puso morado, ahí está el mejor ejemplo de corrupción”

En su intervención los vecinos le solicitaron también que se activarán los módulos de policía por que muchos de ellos permanecen abandonados y no hay nadie que brinde seguridad en la zona.

Finalmente Ruiz Olmedo se comprometió en atender el tema de seguridad de manera urgente, pues se plantea en uno de sus ejes de trabajo como “Capital Segura” pues es conocedor que el tema de la seguridad no solo es prioritario en la periferia de la ciudad sino en todo el territorio municipal.

