La periodista Lourdes Mendoza gana batalla contra Emilio Lozoya por daño moral (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de mayo. La periodista Lourdes Mendoza ganó la demanda interpuesta a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, por daño moral.

El juez civil determinó que Lozoya Austin cayó en falsedad y le causó un daño moral, al acusarla de recibir un bolso de lujo como parte de un soborno para hablar bien del excanciller Luis Videgaray, por lo que el funcionario deberá resarcir el daño.

La columnista de El Financiero dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter donde manifestó lo siguiente:

“Le gané al criminal confeso Emilio Lozoya Austin, el juez del tribunal civil dijo, que cayó en falsedad y me causó un daño moral. No solo es un corrupto sino ya le probé que es un vulgar mentiroso y traidor. Además de estar en la cárcel me tendrá q resarcir el daño”.

La denuncia tuvo origen tras la filtración de una declaración de Emilio Lozoya a la Fiscalía General de la República (FGR) en donde dijo que a petición de Luis Videgaray, le regaló una bolsa de la marca Chanel a Lourdes Mendoza, con la intención de que la comunicadora hablara bien del extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

