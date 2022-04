La oposición unida frenó la «Ley Bartlett»: Ricardo Anaya (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de abril. «A pesar de todas sus triquiñuelas, su iniciativa (Ley Bartlett) no pasó, porque la oposición unida lo impidió».

Señaló Ricardo Anaya en su video semanal, en el que destacó que la oposición logró frenar la iniciativa de Reforma Eléctrica del Presidente.

Como prueba de que la oposición «le sirve a México» destacó que, pese a que Morena y sus aliados intentaron bloquear el acceso de los legisladores a la Cámara o que la votación se realizó en Domingo Santo, la «Ley Bartlett» no pasó.

Empero, enfatizó que no se debe cantar victoria porque ahora el titular del Ejecutivo echará mano de que no puede bajar el costo de la energía eléctrica porque su iniciativa no pasó.

«Lo cual es totalmente absurdo porque lo que querían era generar electricidad cinco veces más cara, no más barata, además de que es más contaminante».

Anaya Cortés subrayó que tras la consulta de revocación fallida, y que no pasó la iniciativa de reforma:

«Queda claro que la unidad es la clave para sacar a México del desastre al que Morena lo ha llevado. Ya no hay duda de que sí podemos derrotar a Morena. En 2024 los vamos a sacar».

Por lo que el excandidato presidencial prometió que en 2024 se ofrecerán mejores y más apoyos a los mexicanos a través de un mejor manejo de la economía pero

«La próxima batalla será defender al INE porque acabar con el INE es acabar con nuestra democracia, y eso no lo podemos permitir».

