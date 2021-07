¿La nostalgia es una emoción positiva o negativa? Esto dice la ciencia (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de julio. La base de nuestra experiencia reside en los recuerdos, esas memorias que llevan consigo diversas emociones asociadas y, que muchas veces al revivir, si son bonitos recuerdos, nos causan una sensación de tristeza. Ese sentimiento mezclado con placer y afecto al que llamamos nostalgia, ¿es una emoción positiva o negativa?

El psicológico Clay Routledge, define la nostalgia como la reflexión de las personas sobre sus recuerdos más gratos. Si bien varía de persona a persona tienen varios puntos en común, la nostalgia involucra recuerdos con familiares y personas cercanas. Por tanto, lo que para uno puede ser trivial, para otros es significativo.

La nostalgia es un método de autorregulación

Si bien es cierto que la nostalgia involucra sentimientos de tristeza, la investigación sugiere que esta emoción puede ser beneficiosa en nuestras vidas. De hecho, esta sensación “es una de las herramientas de autorregulación que usamos para recordarnos a nosotros mismos que somos importantes”, dice Routledge. Eso significa que podemos usar la nostalgia como un método para controlar nuestros propios sentimientos, acciones y motivaciones para alcanzar objetivos personales.

Según se explica en la investigación, cuando estamos nostálgicos se produce una mayor interacción a nivel neuronal y, a su vez se activa un tipo de memoria muy específico. Se trata de una memoria autobiográfica que nos trae recuerdos muy relevantes para nosotros. Es por ello que cuando estamos nostálgicos revivimos experiencias muy similares.

Pero, ¿existe algún factor que pueda promover esos pensamientos?

Los estudios demuestran que los olores promueven los recuerdos nostálgicos. Por ejemplo: hallarse en medio de la montaña rodeado de aire fresco, tierra húmeda y muchos árboles pueden teletransportarnos al pasado.

“Todos esos aromas se clasifican y analizan en el bulbo olfatorio del cuerpo, que se extiende desde la nariz hasta la base del cerebro. El bulbo olfatorio está conectado directamente con la amígdala, un área del cerebro responsable de procesar las emociones, y el hipocampo, un área del cerebro asociada con la memoria”, explica Routledge.

Tristeza cubierta de positividad, eso es la nostalgia

Además de los olores, las imágenes, videos o simplemente sonidos gratos también ocasionan recuerdos nostálgicos. Ese programa infantil favorito que tenías años sin ver, por ejemplo, puede provocarte sensación de dolor con placer. Esa melancolía por la niñez que no volverá y la alegría por quien eres ahora. Así que, ese sentimiento ambivalente de tristeza con regocijo viene acompañado de una abrumara positividad.

Como hemos venido diciendo, la nostalgia se presenta en un momento en el que añoramos seres amados o experiencias vividas. Aunque durante ese estado sentimos miedo, estrés y otras emociones negativas se avivan nuestras esperanzas por cumplir un anhelo.

“La nostalgia es un recurso que la gente usa para seguir adelante”, afirma Routledge.

